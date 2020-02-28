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Ситуація на Донбасі: бойовики випустили по військовим ОС більше 30 мін
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28 лютого 2020, 08:15 1

Ситуація на Донбасі: бойовики випустили по військовим ОС більше 30 мін

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28 лютого 2020, 08:15 1
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Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню
Фото: flickr/ministryofdefenceua
Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews у штабі Операціїї об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населеного пункту Новомихайлівка, поруч з Красногорівкою, неподалік Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій: двічі неподалік Новотошківського (зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї) та поруч з Оріховим (з міномету калібру 120 мм – 3 міни).

"З початком цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ОС загинув та ще один отримав поранення.


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