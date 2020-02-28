Ситуація на Донбасі: бойовики випустили по військовим ОС більше 30 мін
Як повідомили RegioNews у штабі Операціїї об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населеного пункту Новомихайлівка, поруч з Красногорівкою, неподалік Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій: двічі неподалік Новотошківського (зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї) та поруч з Оріховим (з міномету калібру 120 мм – 3 міни).
"З початком цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ОС загинув та ще один отримав поранення.
- 11:33 28 лютого Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові
- 11:27 28 лютого У ВЦА не буде виборів, поки не приймуть зміни у виборчому кодексі - голова комітету децентралізації в ВРУ
- 11:19 28 лютого У Мелітополі нардеп від "Слуга народу" виліз на стіл і почав вимагати розпуску міськради
- 11:04 28 лютого Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру
- 10:51 28 лютого У Раді розповіли, на що будуть орієнтуватися при проведенні реформи децентралізації
- 10:43 28 лютого У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби