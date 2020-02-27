Організатора штурму у 2014 році Луганського прикордонного загону оголосили у розшук
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
За даними слідства, 2 червня 2014 року учасники так званого батальйону "Лєший", який очолив один із підозрюваних, розпочали штурм прикордонного загону. На той час до складу незаконного збройного формування входило близько 400-600 осіб.
Озброєні нападники вели прицільний вогонь, у тому числі з дахів житлових будинків кварталу Мирний окупованого Луганська. Запеклий бій тривав майже дві доби. У результаті ворожої атаки були поранені 8 прикордонників та захоплені адміністративні приміщення.
Вказаним особам інкримінується участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування та напад у його складі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до тяжких наслідків (ч.3 ст.28, ч.5 ст.260 КК України) і ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).
На даний час підозрювані оголошені у загальнодержавний розшук. Досудове розслідування триває.
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