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27 лютого 2020, 19:16 4

Організатора штурму у 2014 році Луганського прикордонного загону оголосили у розшук

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27 лютого 2020, 19:16 4
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Організатору та одному з учасників штурму Луганського прикордонного загону у червні 2014 року повідомили про підозру
Фото: Держприкордонслужба України
Організатору та одному з учасників штурму Луганського прикордонного загону у червні 2014 року повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, 2 червня 2014 року учасники так званого батальйону "Лєший", який очолив один із підозрюваних, розпочали штурм прикордонного загону. На той час до складу незаконного збройного формування входило близько 400-600 осіб.

Озброєні нападники вели прицільний вогонь, у тому числі з дахів житлових будинків кварталу Мирний окупованого Луганська. Запеклий бій тривав майже дві доби. У результаті ворожої атаки були поранені 8 прикордонників та захоплені адміністративні приміщення.

Вказаним особам інкримінується участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування та напад у його складі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до тяжких наслідків (ч.3 ст.28, ч.5 ст.260 КК України) і ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

На даний час підозрювані оголошені у загальнодержавний розшук. Досудове розслідування триває.


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