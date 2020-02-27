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27 лютого 2020, 19:12

ОПЗЖ та Батьківщина оскаржують закон про моніторинг виплат від Слуги народу

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27 лютого 2020, 19:12
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Народні депутати від фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщини" пішли до Конституційного суду через закон про верифікації та моніторинг державних виплат
Фото:КСУ
Народні депутати від фракцій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщини" пішли до Конституційного суду через закон про верифікації та моніторинг державних виплат

Як передає RegioNews з посиланням на Українську правду, відповідне конституційне подання зареєстроване у Конституційному Суді.

"3 грудня був прийнятий і 21 грудня вступив у силу закон щодо верифікації соцвиплат. Там, на наш погляд, порушується 8 та 32 статті Конституції. Тому що законом передбачено збір усіх персональних даних людини без надання її персональної згоди. Ми вважаємо, що збір цих даних можна проводити виключно за згодою людини", – зазначила депутатка ОПЗЖ Наталя Королевська.

За її словами, у новому законі передбачена перевірка усіх виплат, які йдуть з бюджету пенсійного фонду, з бюджету фонду соціального страхування і з місцевих бюджетів, якщо вони спрямовані на соціальну допомогу людям.

Вона вважає, що держава буде проводити трирівневу перевірку, а саме збиратиме усі бази даних, усі персональні дані і співставлятиме ці бази з наявною інформацією, і якщо виявить якусь суперечність, то громадяни будуть позбавлені виплат.

Вона пояснила, що цей закон стосується і пенсійних виплат, які отримують 11 мільйонів 700 тисяч пенсіонерів, багато з яких мають пенсію уже 30 років, при тому що багато документів, наприклад, про стаж, не оцифровані.

Вона наголосила, що через це може виникнути велика проблема, коли на підставі цієї документальної перевірки без рішення суду люди будуть позбавлені пенсійї чи інших соціальних виплат.

Автор даного законопроекту Данило Гетьманцев у свою чергу зазначив, що він спрямований на відновлення справедливості, а не на позбавлення виплат і проведення перевірок.

"Закон про верифікацію – це не про доходи бюджету взагалі. Це про справедливість. Це коли людина померла, а продовжується виплачуватися пенсія, чи коли чиновник, на основі якихось неправильних документів отримує соцвиплати, чи людина яка має кілька квартир, отримує на кожну з них субсидію", – заявив він.

Раныше повыдомлялося, що правлячій партії "Слуга народу” думають про ліквідацію Пенсійного фонду.


ОПЗЖ пенсия Батьківщина
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