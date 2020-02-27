У вінницьких маршрутках за проїзд можна розрахуватися карткою
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на телеканал "Віта TV”.
Валідаторами для електронної оплати проїзду вже обладнали маршрутні таксі "Богдан”. За місяць черга дійде до мікроавтобусів "Sprinter”. Обладнання встановили поблизу задніх та передніх дверей. Розрахуватися можна "Єдиним квитком” та безконтактною карткою.
Система контролюватиме, скільки пасажирів зайшло до салону і скільки оплатило проїзд. Усі дані водій побачить на моніторі, який встановили на панелі приладів. Якщо пасажир захоче оплатити поїздку готівкою, водій має вибрати необхідні опції на іншому моніторі й пристрій роздрукує пасажирові квиток.
Такі нововведення значно поліпшать ситуацію із оплатою проїзду у міському транспорті Вінниці та запобігатимуть аварійним ситуаціям на дорозі. Адже, навіть під час руху водії часто відволікаються від кермування, щоб видати пасажирам решту.
Як ми повідомляли раніше, мер столиці Віталій Кличко заявив, цього року Київ має намір закупити партію з 273 нових сучасних автобусів.
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