На 19 вокзалах створені пункти для ізоляції хворих на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
У структурі розробили оперативний план заходів задля профілактики завезення та поширення захворюваності населення на 2019-nCoV. Проведені інструктажі персоналу, підготовлені засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення хворих із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус.
Закупили 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептики для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.
Загалом на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих. Такі пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.
Також на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.
З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV.
Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів.
Нагадаємо, прикордонники здійснюють термометрію у всіх пунктах пропуску. Вимірювання температури проводять для ста відсотків тих, хто в’їжджає в країну. У разі відмови прикордонники мають право не проводити паспортний контроль.
- 18:34 27 лютого На 19 вокзалах створені пункти для ізоляції хворих на коронавірус
- 18:31 27 лютого Запорізькі депутати просять Кабмін погасити борги по зарплаті працівникам "Кремнійполімер"
- 18:29 27 лютого У Кропивницькому в дитини підозрюють коронавірус
- 18:26 27 лютого В Україні заборонили ще три російських телеканали
- 18:10 27 лютого У Кременчуці безвісно зник військовий
- 18:08 27 лютого Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили з посади
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство