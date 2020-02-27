На 19 вокзалах створені пункти для ізоляції хворих на коронавірус

Пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка

Пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

У структурі розробили оперативний план заходів задля профілактики завезення та поширення захворюваності населення на 2019-nCoV. Проведені інструктажі персоналу, підготовлені засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення хворих із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус.

Закупили 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептики для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

Загалом на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих. Такі пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.

Також на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV.

Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів.

Нагадаємо, прикордонники здійснюють термометрію у всіх пунктах пропуску. Вимірювання температури проводять для ста відсотків тих, хто в’їжджає в країну. У разі відмови прикордонники мають право не проводити паспортний контроль.