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27 лютого 2020, 18:31

Запорізькі депутати просять Кабмін погасити борги по зарплаті працівникам "Кремнійполімер"

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27 лютого 2020, 18:31
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У четвер, 27 лютого, депутати Запорізької обласної ради звернулися до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася навколо Запорізького державного підприємства "Кремнійполімер"
Фото: скрін трансляції сесії
У четвер, 27 лютого, депутати Запорізької обласної ради звернулися до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася навколо Запорізького державного підприємства "Кремнійполімер"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Репортер.

Зокрема, народні обранці просять членів Кабміну забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати колишнім працівникам ЗДП "Кремнійполімер" та перед Пенсійним фондом України в повному обсязі, а також прийняти всі можливі заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки на підприємстві.

У червні 2018 року повністю зупинено виробничий процес підприємства у зв'язку з перебуванням у процесі ліквідації і примусовим відключенням ВАТ "Запоріжжяобленерго" виробничих потужностей від електропостачання.

Згідно інформації, наданої тимчасово виконуючим обов'язки директора "Кремнійполімер", на підприємстві знаходиться близько 5-7 тонн газоподібного хлору. Підприємство знаходиться в стані ліквідації, на даний час завод не працює, відсутня охорона і технічний персонал, на майно і рахунки накладено арешт.

Разом з цим на сьогодні "Кремнійполімер" залишається одним з найбільших боржників по виплаті заборгованості по заробітній платі в області, яка на 01.01.2020 становить 15 млн грн, перед Пенсійним фондом України станом на 01.01.2020 - 67 млн 528 тисяч грн.

Таким чином, колишні працівники підприємства, які були змушені звільнитися в 2018 році у зв'язку з процедурою ліквідації, так і не отримали заробітну плату та компенсацію. Однак, незважаючи на наявну заборгованість, колишні працівники підприємства, розуміючи небезпеку техногенної катастрофи в регіоні, неодноразово зверталися до депутатського корпусу про необхідність негайного виведення підприємства з кризового стану.


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