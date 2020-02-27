Запорізькі депутати просять Кабмін погасити борги по зарплаті працівникам "Кремнійполімер"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Репортер.
Зокрема, народні обранці просять членів Кабміну забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати колишнім працівникам ЗДП "Кремнійполімер" та перед Пенсійним фондом України в повному обсязі, а також прийняти всі можливі заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки на підприємстві.
У червні 2018 року повністю зупинено виробничий процес підприємства у зв'язку з перебуванням у процесі ліквідації і примусовим відключенням ВАТ "Запоріжжяобленерго" виробничих потужностей від електропостачання.
Згідно інформації, наданої тимчасово виконуючим обов'язки директора "Кремнійполімер", на підприємстві знаходиться близько 5-7 тонн газоподібного хлору. Підприємство знаходиться в стані ліквідації, на даний час завод не працює, відсутня охорона і технічний персонал, на майно і рахунки накладено арешт.
Разом з цим на сьогодні "Кремнійполімер" залишається одним з найбільших боржників по виплаті заборгованості по заробітній платі в області, яка на 01.01.2020 становить 15 млн грн, перед Пенсійним фондом України станом на 01.01.2020 - 67 млн 528 тисяч грн.
Таким чином, колишні працівники підприємства, які були змушені звільнитися в 2018 році у зв'язку з процедурою ліквідації, так і не отримали заробітну плату та компенсацію. Однак, незважаючи на наявну заборгованість, колишні працівники підприємства, розуміючи небезпеку техногенної катастрофи в регіоні, неодноразово зверталися до депутатського корпусу про необхідність негайного виведення підприємства з кризового стану.
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