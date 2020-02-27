В Україні заборонили ще три російських телеканали

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ввела заборону на ретрансляцію на території України каналів "Єврокіно", "Зоопарк" і "Топшоп ТВ"

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ввела заборону на ретрансляцію на території України каналів "Єврокіно", "Зоопарк" і "Топшоп ТВ"

Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає RegioNews.

Члени Нацради одноголосно проголосували за те, щоб вилучити ці канали з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.

У прес-службі відзначили, що до Національної ради звернулася компанія ТОВ "Студіо Модерна", якій належало право на поширення програми "Топшоп" на території України, з проханням видалити відповідну програму з Переліку іноземних програм.

Керуючись нормами Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення за програмами "Єврокіно", "Топшоп" і "Зоопарк" і видалив їх з Переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України.

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