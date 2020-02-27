У Кременчуці безвісно зник військовий
Про це повідомляють RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
21 лютого Камєнєв вийшов із дому та сказав рідним, що йде відпочивати з друзями. До помешкання військовий більше не повернувся. 23 лютого чоловік перестав виходити на зв’язок із близькими. Рідні звернулися до поліції, правоохоронці оголосили зниклого у розшук.
На вигляд Євгену Камєнєву 30 - 35 років, зріст 180-185 см, середньої тілобудови, має коротке темне волосся і темно-сірі очі. На момент зникнення був одягнений у темно-синю куртку, блакитні джинси, зелену шапку. На лівій нозі військовослужбовець носить наколінник після отримання травми.
Як повідомлялося раніше, останки чоловіка, який 20 років тому зник безвісти, знайшли завдяки супутниковому фото на Google Maps.
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