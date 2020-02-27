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27 лютого 2020, 18:10

У Кременчуці безвісно зник військовий

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27 лютого 2020, 18:10
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У місті Кременчук Полтавської області вийшов з дому та не повернувся військовий 33-річний Євген Камєнєв, поліція оголосила чоловіка у розшук
Фото: відділ комунікації поліції Київської області
У місті Кременчук Полтавської області вийшов з дому та не повернувся військовий 33-річний Євген Камєнєв, поліція оголосила чоловіка у розшук

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

21 лютого Камєнєв вийшов із дому та сказав рідним, що йде відпочивати з друзями. До помешкання військовий більше не повернувся. 23 лютого чоловік перестав виходити на зв’язок із близькими. Рідні звернулися до поліції, правоохоронці оголосили зниклого у розшук.

На вигляд Євгену Камєнєву 30 - 35 років, зріст 180-185 см, середньої тілобудови, має коротке темне волосся і темно-сірі очі. На момент зникнення був одягнений у темно-синю куртку, блакитні джинси, зелену шапку. На лівій нозі військовослужбовець носить наколінник після отримання травми.

Як повідомлялося раніше, останки чоловіка, який 20 років тому зник безвісти, знайшли завдяки супутниковому фото на Google Maps.


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