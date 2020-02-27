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27 лютого 2020, 18:08 1

Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили з посади

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27 лютого 2020, 18:08 1
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Антикорупційний суд відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України", підозрюваного у зловживанні службовим становищем
Антикорупційний суд відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України", підозрюваного у зловживанні службовим становищем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.

27 лютого 2020 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України". Завдані збитків оцінюють у майже 2,5 млн гривень.

Строк відсторонення від посади до 26 квітня 2020 року.

Начальник Бердянської філії ДП АМПУ, спільно із заступником та інженером, а також екскерівницею комерційної компанії організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання.

Збитків на суму 2,49 млн гривень підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 21 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі щодо завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії АМПУ.

Керівнику філії та колишній директорці комерційного підприємства обрано тримання під варту з альтернативою внесення застави у сумі 295 тис. гривень і майже 610 тис. гривень відповідно.

Заступнику керівника філії та інженеру - нічний домашній арешт. Строк дії запобіжних заходів 60 днів.


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