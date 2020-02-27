14:40  27 лютого
Крим - це Україна: США ніколи не визнають російську анексію
15:17  27 лютого
Голос" придумав, як повернути Крим і Донбас
14:39  27 лютого
Папа Римський скасовує зустрічі, в нього кашель та нежить
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2020, 18:06 1

Один із кандидатів в нардепи по 179 округу "вибув з перегонів”

Читайте также
на русском языке
27 лютого 2020, 18:06 1
Читайте также на русском языке
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію одного з кандидатів у народні депутати України в окрузі № 179
Фото: ЦВК
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію одного з кандидатів у народні депутати України в окрузі № 179

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦВК.

Так, 27 лютого на засіданні Комісія скасувала реєстрацію кандидата в нардепи Соколова М.Ю., який балотувався самовисуванцем.

В ЦВК зазначили, що кандидат сам написав заяву про відмову.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації. Народного депутата обиратимуть з 40 кандидатів.

Раніше RegioNews повідомляло, що у Харківській області знайшли газети з "чорним піаром" проти кандидатки у нардепи Світличної і Швайки.


вибори
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Останні Популярні
Мустафа Найєм
Всеволод Поліщук
Денис Казанський
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »