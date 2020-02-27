Один із кандидатів в нардепи по 179 округу "вибув з перегонів”

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію одного з кандидатів у народні депутати України в окрузі № 179

Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію одного з кандидатів у народні депутати України в окрузі № 179

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦВК.

Так, 27 лютого на засіданні Комісія скасувала реєстрацію кандидата в нардепи Соколова М.Ю., який балотувався самовисуванцем.

В ЦВК зазначили, що кандидат сам написав заяву про відмову.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації. Народного депутата обиратимуть з 40 кандидатів.

Раніше RegioNews повідомляло, що у Харківській області знайшли газети з "чорним піаром" проти кандидатки у нардепи Світличної і Швайки.