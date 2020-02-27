У Запорізькій області чиновнику ГСЧС загрожує до 7 років в'язниці за продаж зброї

На Запоріжжі судитимуть посадовця ДСНС, що торгував зброєю та боєприпасами

На Запоріжжі судитимуть посадовця ДСНС, що торгував зброєю та боєприпасами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

До суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника одного із районних секторів Головного управління ДСНС України в Запорізькій області за фактом зберігання та збуту вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що посадовець, без передбаченого законом дозволу, зберігав та продавав зброю. 13 грудня 2019 року працівник ДСНС продав револьвер системи "Наган" зразка 1885 року за 15 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи начальника районного сектору було виявлено та вилучено велику кількість короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, саморобних вогнепальних пристроїв та патронів до них.

Ухвалами слідчого судді підозрюваного було відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.