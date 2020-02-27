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27 лютого 2020, 17:45 2

В Запорізькій обласній раді новий депутат

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27 лютого 2020, 17:45 2
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В Запорізькій обласній раді відбулася ротація, депутат від фракції "Опозиційної блок" Віктор Бусько достроково припинив повноваження
Фото: Актуально
В Запорізькій обласній раді відбулася ротація, депутат від фракції "Опозиційної блок" Віктор Бусько достроково припинив повноваження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Актуально.

Сьогодні, 27 лютого, на сесії Запорізької обласної ради, депутат Григорій Леус набув повноважень. Представник обласної виборчої комісії зачитала постанову облвиборчкому про його реєстрацію.

12 грудня 2019 року обласна рада ухвалила рішення про припинення повноважень Віктора Бусько у зв'язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. У листопаді 2019 року Кабмін затвердив Віктора Бусько в. о. директора ДП "Завод Електроважмаш".

Довідка: новий депутат Григорій Леус працює головою правління ВАТ "Камыш-Зарянский элеватор"

Освіта: Після закінчення в 1991 році середньої школи вступив до Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, який через три роки перейменували в Таврійську державну сільськогосподарську академію, і закінчивши її, отримав освіту інженера-механіка.

Трудова діяльність: У 1996 році пішов працювати на "Камыш-Зарянский элеватор" інженером з охорони праці.Незабаром його призначають заступником головного інженера, згодом — головним інженером, а в листопаді 2002 року загальними зборами акціонерів підприємства він обирається головою правління.


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