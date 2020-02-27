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27 лютого 2020, 17:42 1

На Diamond Princess зросла кількість інфікованих українців

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27 лютого 2020, 17:42 1
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На круїзному лайнері Diamond Princess чотирьох громадян України госпіталізували із коронавірусною інфекцією
Фото: ВООЗ
На круїзному лайнері Diamond Princess чотирьох громадян України госпіталізували із коронавірусною інфекцією

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає RegioNews.

Повідомляється, що їх відправили до лікарень Токіо, і за попередньою інформацією, вони перебувають в задовільному стані.

"Станом на 26.02.2020 загалом 4 громадян України, в яких діагностовано наявність вірусу Covid-19, було госпіталізовано до медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. Консулом підтримується зв'язок з госпіталізованими українцями", – заявили в МЗС.

У відомстві також наголосили, що інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess. Місцеві медики проводять спеціальні тести, щоб мати змогу прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера, однак їхні результати ще не відомі.

"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медзакладах, негативні – продовжать карантин", – зазначили в МЗС.

Також у міністерстві повідомили, що посольство України в Японії провело опитування усіх українців щодо їхнього бажання бути репатрійованими в Україну.


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