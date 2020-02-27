На Закарпатті контрабандисти потрощили паркан на кордоні з Угорщиною

Учора прикордонниками служби "Велика Паладь" Мукачівського загону затримано групу осіб, які намагались пошкодити загороджувальний паркан поблизу кордону

Фото та відео із сайту Прикордонної служби

Учора прикордонниками служби "Велика Паладь" Мукачівського загону затримано групу осіб, які намагались пошкодити загороджувальний паркан поблизу кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.

Автомобіль марки "Mitsubishi Pajero", що швидко рухався в бік держрубежу, помітив прикордонний наряд, який ніс службу на спостережній вежі. Перед загороджувальним парканом авто зупинилося, із нього вийшли шестеро осіб. Деякі з них нецензурно лаялись та погрожували прикордонному наряду. Інші особи почали ламати інформаційні знаки та загороджувальний паркан.

До місця події викликана група реагування. Вимогу прикордонників про припинення правопорушення та надання для перевірки документів чоловіки проігнорували. Натомість продовжили нецензурною лайкою ображати та погрожувати військовослужбовцям зі складу наряду. Після цього правопорушники сіли в авто та спробували втекти.

Аби зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору. До місця події викликали співробітників Нацполіції.

Зловмисників затримали, ними виявились громадяни України, мешканці Виноградівського району. За зовнішніми ознаками особи перебували в стані алкогольного сп’яніння, раніше вони неодноразово потрапляли у поле зору прикордонників під час спроб переміщення через кордон тютюнових виробів.

Усіх правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст. 185-10 КУпАП. Оскільки у одного із затриманих були відсутні документи, що посвідчують особу, його притягнули до відповідальності ще й за ст. 202 КУпАП - порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду/виїзду. Справу скеровано до суду.