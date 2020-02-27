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Стали відомі очільники департаментів культури і спорту Чернівецької ОДА

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Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації став боксер Олександр Погодін, управління  культури – директорка музею Оксана Филипчук
Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації став боксер Олександр Погодін, управління  культури – директорка музею Оксана Филипчук

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

Олександр Погодін – юрист, спортсмен, громадський діяч.

У 2012 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр політології.

2015 року здобув у ЧНУ фах юриста.

У 2018 році став магістром фізичної культури та спорту у ЧНУ.

Розмовляє грецькою мовою.

Голова громадської організації "Твоя ініціатива".

Оксана Филипчук – філолог, перекладач.

У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність – "українська мова та література".

Вільно володіє англійською мовою.

Працювала менеджером-перекладачем у туристичній агенції, оглядачем у газеті "Доба", науковим співробітником Національного музею літератури України.

Останнє місце роботи – завідувач філії літературно-меморіального музею Юрія Федьковича.


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