Стали відомі очільники департаментів культури і спорту Чернівецької ОДА

Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації став боксер Олександр Погодін, управління культури – директорка музею Оксана Филипчук

Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації став боксер Олександр Погодін, управління культури – директорка музею Оксана Филипчук

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews. Олександр Погодін – юрист, спортсмен, громадський діяч. У 2012 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр політології. 2015 року здобув у ЧНУ фах юриста. У 2018 році став магістром фізичної культури та спорту у ЧНУ. Розмовляє грецькою мовою. Голова громадської організації "Твоя ініціатива". Оксана Филипчук – філолог, перекладач. У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність – "українська мова та література". Вільно володіє англійською мовою. Працювала менеджером-перекладачем у туристичній агенції, оглядачем у газеті "Доба", науковим співробітником Національного музею літератури України. Останнє місце роботи – завідувач філії літературно-меморіального музею Юрія Федьковича.

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