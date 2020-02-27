Стали відомі очільники департаментів культури і спорту Чернівецької ОДА
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
Олександр Погодін – юрист, спортсмен, громадський діяч.
У 2012 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, магістр політології.
2015 року здобув у ЧНУ фах юриста.
У 2018 році став магістром фізичної культури та спорту у ЧНУ.
Розмовляє грецькою мовою.
Голова громадської організації "Твоя ініціатива".
Оксана Филипчук – філолог, перекладач.
У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність – "українська мова та література".
Вільно володіє англійською мовою.
Працювала менеджером-перекладачем у туристичній агенції, оглядачем у газеті "Доба", науковим співробітником Національного музею літератури України.
Останнє місце роботи – завідувач філії літературно-меморіального музею Юрія Федьковича.
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