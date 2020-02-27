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27 лютого 2020, 17:07 1

Самопідпал під ОП: Сумська ОДА прокоментувала "земельну” ситуацію чоловіка

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27 лютого 2020, 17:07 1
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В Сумській облдержадміністрації відбулася нарада щодо з’ясування обставин самопідпалу жителя Білопільщини під Офісом Президента України
Фото: скріншот з відео
В Сумській облдержадміністрації відбулася нарада щодо з’ясування обставин самопідпалу жителя Білопільщини під Офісом Президента України

Про це повідомляється на сайті адміністрації, передає RegioNews.

Під час наради під головуванням тимчасово виконуюча обов’язків голови облдержадміністрації Ірина Купрейчик заявила, що землі, де хотів взяти собі ділянку житель Білопільщини, розпаюванню не підлягають.

За її словами, виділяти там землю не дозволяє закон, і порушувати його не має права ніхто.

"Я вважаю, що самопідпал – це не вихід і не вирішення проблеми. І справа не в тому, що сільська, районна чи обласна влада не бажають допомогти. Закон – є закон”, – зазначила Ірина Купрейчик.

Під час наради голова відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Наталія Лебідь заявила, що до облдержадміністрації Олександр Бурлаков особисто не звертався, а всі його звернення надходили з Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради.

Однак за словами чиновниці, в зверненнях, які вони отримували, чоловік обурювався, що розпаювання земель підприємства, де він свого часу працював, пройшло неправомірно, і він не може отримати тепер землю.

Як повідомила тимчасово виконуюча обов’язки голови Білопільської райдержадміністрації Олена Нікітенко, своє право на землю цей громадянин реалізував, отримавши ще у 2007 році земельну ділянку площею 1,55 га ріллі для ведення особистого селянського господарства. Але чоловік ще хотів отримати землю на пай колишнього дочірнього підприємства "Луч", де працювали мешканці Гуринівської сільської ради і він в тому числі.

Співробітники головного управління Держгеокадастру в Сумській області підтвердили, що це підприємство свого часу не перетворили в колективне, тому його землі перевели до державної власності та пізніше передали в оренду на 15 років приватнику. Дія договору закінчується у 2023 році. Тому це право на землю чоловік наразі реалізувати не може.

Нагадаємо, 26 лютого під час протесту медиків під будівлею Офісу президента України чоловік вчинив самопідпал. Згодом повідомлялося, що стан чоловіка важкий. Попереду у чоловіка операції з пересадки шкіри.


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