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27 лютого 2020, 17:03 2

На Рівненщині чиновники розбазарили землю АТОвців

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27 лютого 2020, 17:03 2
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За сприяння Держгеокадастру псевдофермерська компанія привласнила майже 100 гектарів сільськогосподарських земель на Рівненщині, частину ділянок раніше мали віддати під забудову для учасників бойових дій на Донбасі.
За сприяння Держгеокадастру псевдофермерська компанія привласнила майже 100 гектарів сільськогосподарських земель на Рівненщині, частину ділянок раніше мали віддати під забудову для учасників бойових дій на Донбасі.

Про це пише RegioNews з посиланням на Українську правду.

За сприяння керівника Держгеокадастру в області Романа Мигаля і його заступника Сергія Дубича фірма "Фермерське господарство Полісся" отримала 20 га землі в селі Старожуків.

14 осіб, посилаючись на гарантоване законом право на земельну ділянку, одночасно подали заявки до Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області на отримання по два гектари землі в селі Старожуків, в тому місці, яке сільрада берегла для АТОвців і планувала віддати їм після затвердження генплану села.

Кадастр поділив масив на 14 рівних частин по два гектари і віддав їх у власність зазначеним 14 особам. Новоспечені господарники, щойно отримавши землю, продали її "Фермерському господарству Полісся".

Землю було передано без погодження місцевої влади. За законом, коли Держгеокадастр збирається передати у власність сільськогосподарську землю, він має обов'язково запитати, що про це думає місцева рада.

З’ясувалось, що керівники Держгеокадастру послались на погодження, підписане колишнім головою Зорянської сільської ради Михайлом Олійником, який був відсторонений з цієї посади ще в 2016 році. Він заперечує, що підписував документ.

Таким же чином у власності фірми "Фермерське господарство Полісся" опинилися ще щонайменше 76 га землі на Рівненщині. Більшість – сільськогосподарського призначення.

У 2019-му компанія стала власником 36 га під селом Бухарів, 25 га на території сільради Дядьковичів та 15 га у Шпанові під Рівним.

Бухарівську ділянку – тоді це був масив площею 71,4 га – розділили не одразу: напередодні її зарезервували для передачі АТОвцям.

Експерт Георгій Могильний розказав, що це схоже на стару схему привласнення землі.
Це схема, як обходити мораторій на продаж землі, бо він не поширюється на ділянки не більші за два гектари. Потім ділки на рівні сільських рад розробляють будівельну документацію і ці безкоштовно приватизовані землі перетворюються в землі багатоквартирної житлової забудови. Таким чином земля може здорожчати в 100 разів, якщо хороше місце.

Журналісти назвають фірму "Фермерське господарство Полісся" загадковою, бо за рік вона змінила ім'я – раніше була "Геологія західного Полісся", змінила напрям роботи – з геологічних робіт на вантажний транспорт, а ще змінила керівництво.

Замість рівненьських бізнесменів Олександра Луцюка і Валерія Субботи її єдиним власником і директором став Юрій Погребицький. Він працював на ринку цінних паперів і не має такого шлейфу зв'язків у Рівному, як його попередники (принаймні офіційно).

Незмінною в "Полісся" лишається лише стара фейкова адреса в рівненському торгово-розважальному центрі "Чайка", де орендують площу тільки під магазини і такої фірми ніколи не бачили.

В розмові з журналістами Погребицький заявив, що фірма скуповує ділянки під будівництво тваринних комплексій для виробництва молочної продукції.

Журналісти знайшли зв'язки попередніх власників компанії "Фермерське господарство Полісся" із місцевим забудовником Романом Курисом та ексзаступником начальника СБУ в Рівненській області, якого підозрювали у хабарництві і кришуванні бурштинових схем, – Олегом Назаруком.

З Курисом і Назаруком пов'язані ще низка підприємств, зокрема ТОВ "Дельта Геологія", у власності в аналогічний спосіб опинився цілий піщаний кар'єр в селі Вельбівне Острозького району, площею 49 га.


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