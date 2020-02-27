В "ЛНР" заявили про відправку людей, які приїхали з Китаю, на 14-денний карантин - ЗМІ

Люди, які прибувають на окуповану територію Луганської області з Китаю, проходять 14-денний карантин

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Люди, які прибувають на окуповану територію Луганської області з Китаю, проходять 14-денний карантин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Остров.

"На території Республіки перебувають громадяни, які перебували в Китаї. Ми, не драматизуючи ситуацію, діємо відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я. Дані громадяни беруться під динамічне спостереження з ізоляцією і карантином на 14 днів. У цей період вони обстежуються, і, в разі , якщо у них не буде клінічних проявів, будуть негативні результати досліджень, дані громадяни зможуть відвідувати і організовані колективи і виходити на роботу", - цитує видання головлікаря Луганській "республіканської" санітарно-епідеміологічної станції Дмитра Докашенко.

Про кількість людей, поміщених на карантин, нічого не сказано.