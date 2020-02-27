Скалецька "розбереться" з лікарями, які протестували на Львівщині проти поселення евакуйованих
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Гордон.
19 лютого співробітники госпіталю ветеранів війни і репресованих у Винниках Львівської області перекрили під'їзд до медзакладу, щоб не допустити розміщення людей, яких збиралися евакуювати з Уханя. Приводом до акції протесту стало оголошення в цей день симуляційних навчань на території госпіталю. Паніка почалася, коли з госпіталю почали виписувати пацієнтів.
Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що таким чином були зірвані навчання, з порядком проведення яких всі лікарі ознайомлені.
"Ми ще будемо розбиратися з діями медичних працівників, які з університету знають порядок таких навчань. Заяви лікарів вражають. Буде проведена окрема розмова з моїми заступниками та керівниками департаменту. Однозначно ми будемо приймати рішення, які висновки зробити і як вплинути на ситуацію в цій установі", – заявила Скалецька.
Про ефективність в системі державного управління не можна говорити за умови невиконання вказівок та інструкцій, зазначила міністр.
"Уявіть собі, що проводять навчання з протипожежної безпеки, а хтось, замість того, щоб евакуюватися, каже: "А ми не вийдемо!", – обурилася вона.
Скалецька відмовилася відповідати на питання, чи розглядався госпіталь у Винниках як об'єкт можливого розміщення евакуйованих.
"Є рішення урядового оперативного штабу, у тому числі про місця для обсервації, ця інформація виключно для службового користування, вона не розголошується", – підкреслила керівник МОЗ.
20 лютого в селище Нові Санжари Полтавської області прибули громадяни, евакуйовані із китайського міста Ухань, де знаходиться епіцентр спалаху коронавіруса SARS-CoV-2. Вони заселилися в медцентр Нацгвардії України "Нові Санжари". Серед них 45 громадян України та 27 іноземців, а також члени екіпажу, медперсонал і журналісти.
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