У Миколаєві знову підняли питання встановлення турнікету в мерії після кидання яйцями у депутата

З приводу інциденту, який стався в Миколаївській міськраді у середу, 26 лютого, в ході якого на голові депутата Павла Зоткина розбили яйце, відбулося засідання депутатської комісії з регламенту, яка підготувала рішення

Фото: Новости-N

З приводу інциденту, який стався в Миколаївській міськраді у середу, 26 лютого, в ході якого на голові депутата Павла Зоткина розбили яйце, відбулося засідання депутатської комісії з регламенту, яка підготувала рішення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новини-N.

Голова комісії Олександр Маликин на засіданні сесії 27 лютого повідомив, що рішення являє собою текст звернення в правоохоронні органи. В ньому міститься вимога взяти на особистий контроль розслідування за фактами нападу на депутатів сьомого скликання, яких було кілька.

Останній інцидент — напад на депутата Павла Зоткіна.

Депутати у зверненні нагадали, що підтримують правоохоронні органи, проте напади на депутатів, у тому числі в будівлі міськради, вже носять систематичний характер, а от результату їх розслідування немає.

Член регламентної комісії, депутат Олена Кісєльова підтвердила, що комісія дійсно зібралася на позачергове засідання і узгодила текст звернення до правоохоронців.

"Люди ведуть себе, як папуаси — не хочу образити це плем'я, але вони з'їдають все, що проти них", - прокоментувала депутат.

При цьому депутат нагадала про випадок поливання фекаліями депутатів в сесійній залі, і що розслідування таких випадків, як правило, не ведеться: "стаканчик з лайном обміняли на букет квітів".

Депутат Андрій Яковлєв заявив, що охоронна фірма, яка отримує півтора мільйона в рік за охорону будівлі Миколаївської міськради, не виконує належним чином свої функції, а охоронці на вході по суті є хранителями ключів від кабінетів.

Депутат також нагадав, що за 170 тисяч гривень було придбано рамка металошукача, однак зараз вона використовується як елемент декору — ні на які її сигнали охоронці не реагують.

"Якщо б вчора, не дай Бог, громадяни зайшли б з автоматом або кулеметом, то вони пройшли б безперешкодно", - сказав Яковлєв.

Він припустив, що можна укласти договір з поліцією охорони, яка встановила б сигналізацію. На думку депутата, це допомогло б і заощадити гроші, і було б більш ефективно.

Між тим, не всі депутати були одностайні у питанні. Таранова Світлана заявила, що на регламентної комісії потрібно було б обговорити "антиукраїнську діяльність" Зоткіна, який розмістив на своїй сторінці привітання з 23 лютого з прапором Росії, яка є агресором. Таранова заявила, що небажанням розглянути цей момент комісія за регламентом "наплювала на могили хлопців, які загинули в АТО".

Голова комісії Олександр Малікін відреагував на звинувачення досить емоційно, нагадавши, що пропоноване звернення було прийнято колегіально, і стосується не тільки Зоткіна, але й інших колег, які піддалися нападам.

Сам Зоткін в промові заявив, що не ставив собі за мету своєю публікацією в "Фейсбуці" когось образити — він просто розмістив постер з кадрами з легендарного радянського фільму "Офіцери", зовсім не звернувши уваги на те, що там був прапор. Коли йому в коментарях написали про те, що дане зображення ображає почуття інших людей, він його відредагував.

"Я не менший патріот ніж ви, і намагаюся доводити це своєю роботою, в тому числі і як депутата на окрузі. Якщо у вас є сумніви, то запрошую вас на екскурсію на моєму окрузі, і я вам покажу, що в моєму розумінні патріотизм", - сказав Зоткін.

В результаті депутати мінімальною кількістю голосів все ж таки внесли до порядку денного питання щодо звернення до правоохоронців з приводу нападів на депутатів.