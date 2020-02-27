У церквах Буковини навчатимуть толерантності до хворих на коронавірус
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
У зв’язку з поширенням в суспільстві страхів та панічних настроїв щодо ситуації з коронавірусом представники різних релігійних конфесій та організацій звернулись із закликом – проявляти любов, милосердя та розуміння до ближнього.
" Психологічно-емоційний стан людей в області неврівноважений. Аби стабілізувати ситуацію, кожен на своєму місці має пропагувати здоровий глузд: і лікар, і вчитель, і староста села, і священники. Разом ми зможемо більше", - заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.
Представники церков та організацій висловили обурення поведінкою людей у регіонах, де агресивно приймали своїх громадян. І апелюють до адекватної поведінки та прояву спокою і доброти до свого сусіда чи знайомого.
"Таке звернення – це добре. Але цього мало. У суспільстві довіра до церкви висока. Нам треба це звернення зачитувати всім вірянам. Паніка – страшна зброя. А коли її гріють політсили чи зацікавлені особи - то це ще гірше. Моя думка, не лише підписати і забути, а донести до слухачів", - прокоментував архієпископ Чернівецький та Хотинський ПЦУ Герман.
Також присутні запропонували дати ширше роз’яснення для громади як діяти і куди звертатись у випадку підозри на хворобу.
"У церкві людина перебуває 2 години у тиждень, а перед телевізором самі знаєте скільки. Церква вчить жертовності та виховує духовність. Коронавірус здетонував негатив, який накипів у людях. Якщо донесемо кожному "любити ближнього", то і ситуація врегулюється", - додав ієрей УПЦ Віталій Дуров.
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