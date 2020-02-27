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27 лютого 2020, 16:40 3

У церквах Буковини навчатимуть толерантності до хворих на коронавірус

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27 лютого 2020, 16:40 3
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Чернівецька обласна рада церков та релігійних організацій підписала відкрите звернення до вірян бути людяними та не сіяти паніку. Священики взялися навчати толерантності та вести роз'яснювальну роботу, аби зменшити паніку довкола коронавірусу
Фото: ІА АСС
Чернівецька обласна рада церков та релігійних організацій підписала відкрите звернення до вірян бути людяними та не сіяти паніку. Священики взялися навчати толерантності та вести роз'яснювальну роботу, аби зменшити паніку довкола коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

У зв’язку з поширенням в суспільстві страхів та панічних настроїв щодо ситуації з коронавірусом представники різних релігійних конфесій та організацій звернулись із закликом – проявляти любов, милосердя та розуміння до ближнього.

" Психологічно-емоційний стан людей в області неврівноважений. Аби стабілізувати ситуацію, кожен на своєму місці має пропагувати здоровий глузд: і лікар, і вчитель, і староста села, і священники. Разом ми зможемо більше", - заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак.

Представники церков та організацій висловили обурення поведінкою людей у регіонах, де агресивно приймали своїх громадян. І апелюють до адекватної поведінки та прояву спокою і доброти до свого сусіда чи знайомого.

"Таке звернення – це добре. Але цього мало. У суспільстві довіра до церкви висока. Нам треба це звернення зачитувати всім вірянам. Паніка – страшна зброя. А коли її гріють політсили чи зацікавлені особи - то це ще гірше. Моя думка, не лише підписати і забути, а донести до слухачів", - прокоментував архієпископ Чернівецький та Хотинський ПЦУ Герман.

Також присутні запропонували дати ширше роз’яснення для громади як діяти і куди звертатись у випадку підозри на хворобу.

"У церкві людина перебуває 2 години у тиждень, а перед телевізором самі знаєте скільки. Церква вчить жертовності та виховує духовність. Коронавірус здетонував негатив, який накипів у людях. Якщо донесемо кожному "любити ближнього", то і ситуація врегулюється", - додав ієрей УПЦ Віталій Дуров.


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