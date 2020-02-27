На Полтавщині отруїлися школярі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Полтавське Телебачення”.
27 лютого о 13:05 до інфекційного відділення Миргородської районної лікарні госпіталізували шістьох школярів: п’ятьох п’ятикласників та одну шестикласницю.
Усі діти - учні однієї зі шкіл Миргородського району Полтавської області. Після обіду в шкільній їдальні стали почувати себе зле. Медики попередньо діагностували у них харчове отруєння. У медзакладі учні залишаться до повного одужання.
На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група Миргородського відділення поліції. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.
Як повідомляли RegioNews раніше, в Одесі після харчування у їдальні місцевої школи 53 дітей отруїлось, п'ятеро з них потрапили до лікарні.
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