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27 лютого 2020, 16:41 1

На Полтавщині отруїлися школярі

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27 лютого 2020, 16:41 1
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До Миргородської районної лікарні шпиталізували шестеро учнів, які отруїлися після шкільного обіду
Фото: Pixabay
До Миргородської районної лікарні шпиталізували шестеро учнів, які отруїлися після шкільного обіду

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Полтавське Телебачення”.

27 лютого о 13:05 до інфекційного відділення Миргородської районної лікарні госпіталізували шістьох школярів: п’ятьох п’ятикласників та одну шестикласницю.

Усі діти - учні однієї зі шкіл Миргородського району Полтавської області. Після обіду в шкільній їдальні стали почувати себе зле. Медики попередньо діагностували у них харчове отруєння. У медзакладі учні залишаться до повного одужання.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група Миргородського відділення поліції. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Як повідомляли RegioNews раніше, в Одесі після харчування у їдальні місцевої школи 53 дітей отруїлось, п'ятеро з них потрапили до лікарні.


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