В Польщі спростували інформацію про появу коронавірусу в країні
Про це повідомляє Wpolityce, пише RegioNews.
За його словами, в країні є 47 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, проте вони не підтверджені.
Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краська під час виступу в Сенаті також спростував цю інформацію.
"Наразі у нас немає підтвердженого випадку коронавірусу в Польщі. Усі тести, які проводилися в країні, а їх було понад 350, показали негативний результат”, - сказав він.
За його словами, зараз у Польщі госпіталізовано 47 осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію, 55 осіб перебувають на карантині, а під активним епідеміологічним наглядом - 1570 осіб.
Раніше повідомлялося про перший випадок захворювання на коронавірус в Польщі. 25-річна дівчина провела місяць в Таїланді, вона скаржилася на сильну задишку і приймала антибіотики.
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