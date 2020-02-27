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27 лютого 2020, 16:35 1

В Польщі спростували інформацію про появу коронавірусу в країні

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27 лютого 2020, 16:35 1
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Представник служби охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич четвер, 27 лютого заявив, що інформація про виявлення коронавірусу у дівчини, яка приїхала з Таїланду, не підтвердилась
Фото: pexels
Представник служби охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич четвер, 27 лютого заявив, що інформація про виявлення коронавірусу у дівчини, яка приїхала з Таїланду, не підтвердилась

Про це повідомляє Wpolityce, пише RegioNews.

За його словами, в країні є 47 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію, проте вони не підтверджені.

Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краська під час виступу в Сенаті також спростував цю інформацію.

"Наразі у нас немає підтвердженого випадку коронавірусу в Польщі. Усі тести, які проводилися в країні, а їх було понад 350, показали негативний результат”, - сказав він.

За його словами, зараз у Польщі госпіталізовано 47 осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію, 55 осіб перебувають на карантині, а під активним епідеміологічним наглядом - 1570 осіб.

Раніше повідомлялося про перший випадок захворювання на коронавірус в Польщі. 25-річна дівчина провела місяць в Таїланді, вона скаржилася на сильну задишку і приймала антибіотики.


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