У Харкові знову перенесли суд у справі ексмера Слов’янська Нелі Штепи
Про це, як повідомляє RegioNews, Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін.
"На суд не з’явилися обидва прокурори — Олена Кравченко та Ірина Кадигроб, причина - перебування обох у відпустці. При цьому, дату засідання було обговорено з ними заздалегідь", - зазначив Шадрін.
За його словами, чергове засідання суду призначено на 23 березня о 12:00.
"Таким чином, обрання для Штепи міри запобіжного заходу, яка не обрана з 2018 року, знову не відбулося. У своєму клопотанні прокурори просили для неї цілодобовий домашній арешт", - додав Шадрін.
Нагадаємо, колишню міську голову Слов'янська, ексрегіоналку Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона відома публічними закликами до підтримки проросійських незаконних збройних формувань.
Штепу арештували в липні 2014 року, того ж року розпочалося розслідування. З того часу кілька районних судів у Харкові починали розглядати справу з самого початку. У жовтні 2019 року справу передали до Орджонікідзевського райсуду.
Раніше RegioNews повідомляло, що Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 27 лютого.
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