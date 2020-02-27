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27 лютого 2020, 16:14 3

У Харкові знову перенесли суд у справі ексмера Слов’янська Нелі Штепи

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27 лютого 2020, 16:14 3
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Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 23 березня
Фото: Нели Штепа
Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 23 березня

Про це, як повідомляє RegioNews, Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

"На суд не з’явилися обидва прокурори — Олена Кравченко та Ірина Кадигроб, причина - перебування обох у відпустці. При цьому, дату засідання було обговорено з ними заздалегідь", - зазначив Шадрін.

За його словами, чергове засідання суду призначено на 23 березня о 12:00.

"Таким чином, обрання для Штепи міри запобіжного заходу, яка не обрана з 2018 року, знову не відбулося. У своєму клопотанні прокурори просили для неї цілодобовий домашній арешт", - додав Шадрін.

Нагадаємо, колишню міську голову Слов'янська, ексрегіоналку Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона відома публічними закликами до підтримки проросійських незаконних збройних формувань.

Штепу арештували в липні 2014 року, того ж року розпочалося розслідування. З того часу кілька районних судів у Харкові починали розглядати справу з самого початку. У жовтні 2019 року справу передали до Орджонікідзевського райсуду.

Раніше RegioNews повідомляло, що Орджонікідзевський районний суд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи на 27 лютого.


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