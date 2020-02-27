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27 лютого 2020, 16:12 1

Суддю Рівненського райсуду, підозрюваного у хабарництві, залишили на волі

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27 лютого 2020, 16:12 1
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Вища рада правосуддя (ВРП) повернула подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дозволі взяти під варту суддю Володимирецького райсуду Рівненської області Леоніда Закревського, якого підозрюють у хабарництві
Вища рада правосуддя (ВРП) повернула подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дозволі взяти під варту суддю Володимирецького райсуду Рівненської області Леоніда Закревського, якого підозрюють у хабарництві

Про це пише slidstvo.info, передає RegioNews.

Відповідно до українського законодавства, судді є недоторканними. Відтак, їх не можна затримувати чи брати під варту без дозволу Вищої ради правосуддя.

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Опубліковано Prosud Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Леоніда Закревського підозрюють у неодноразовому отриманні хабарів та вимаганні коштів. За даними офіційного слідства, суддя просив гроші за ухвалення рішень та вплив на інших суддів. Ішлося про різноманітні справи, які були на розгляді суду: від адміністративних стягнень за керування авто у нетверезому стані до повернення арештованого майна.

12 лютого Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в приміщенні Володимирецького суду та вдома в Закревського і його колеги. Згодом Леонід Закревський пішов з посади голови суду.


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