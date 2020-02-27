Суддю Рівненського райсуду, підозрюваного у хабарництві, залишили на волі

Вища рада правосуддя (ВРП) повернула подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дозволі взяти під варту суддю Володимирецького райсуду Рівненської області Леоніда Закревського, якого підозрюють у хабарництві

Вища рада правосуддя (ВРП) повернула подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в дозволі взяти під варту суддю Володимирецького райсуду Рівненської області Леоніда Закревського, якого підозрюють у хабарництві

Про це пише slidstvo.info, передає RegioNews.



Відповідно до українського законодавства, судді є недоторканними. Відтак, їх не можна затримувати чи брати під варту без дозволу Вищої ради правосуддя.

Скучили за рубрикою "зашквари ВРП"? Ловіть новий 20 лютого НАБУ пред’явили підозру Голові Володимирського районного... Опубліковано Prosud Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Леоніда Закревського підозрюють у неодноразовому отриманні хабарів та вимаганні коштів. За даними офіційного слідства, суддя просив гроші за ухвалення рішень та вплив на інших суддів. Ішлося про різноманітні справи, які були на розгляді суду: від адміністративних стягнень за керування авто у нетверезому стані до повернення арештованого майна.

12 лютого Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в приміщенні Володимирецького суду та вдома в Закревського і його колеги. Згодом Леонід Закревський пішов з посади голови суду.

