У Запоріжжі накрили накрили конвертаційний центр з трьома "ботофермами"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ України.
Повідомляється, що "конверт" функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.
Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів.
Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.
У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.
У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.
- 18:34 27 лютого На 19 вокзалах створені пункти для ізоляції хворих на коронавірус
- 18:31 27 лютого Запорізькі депутати просять Кабмін погасити борги по зарплаті працівникам "Кремнійполімер"
- 18:29 27 лютого У Кропивницькому в дитини підозрюють коронавірус
- 18:26 27 лютого В Україні заборонили ще три російських телеканали
- 18:10 27 лютого У Кременчуці безвісно зник військовий
- 18:08 27 лютого Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили з посади
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство