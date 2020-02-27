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27 лютого 2020, 16:03 2

У Запоріжжі накрили накрили конвертаційний центр з трьома "ботофермами"

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27 лютого 2020, 16:03 2
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У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру, який виводив у тінь кошти держпідприємств
У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру, який виводив у тінь кошти держпідприємств

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ України.

Повідомляється, що "конверт" функціонував з січня 2019 року. Організатори конверту надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед "клієнтів" конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів.

Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертцентру та помешканнях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, які будуть долучені до матеріалів слідства.

У ході слідчих дій також виявлено три "ботоферми", облаштовані організаторами конвертаційного центру. Вони, можливо, використовувались для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах та месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про "мінування" та інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки у країні.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертцентру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.


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