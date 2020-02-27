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27 лютого 2020, 15:59 4

У Львові лікарі виїжджатимуть до пацієнтів з температурою 38 градусів

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27 лютого 2020, 15:59 4
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Для попередження поширення респіраторних захворювань лікарі виїжджатимуть на виклики до львів’ян, у яких буде висока температура
Фото із сайту Львівської міської ради
Для попередження поширення респіраторних захворювань лікарі виїжджатимуть на виклики до львів’ян, у яких буде висока температура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Аби запобігти поширенню будь-яких респіраторних захворювань, а також для додаткового захисту мешканців, сімейні лікарі міста Львова виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла.

"Вчора підняли питання про тих людей, які мають високу температуру — як працювати з такими мешканцями міста, щоб не було паніки. Тому прийнято рішення виїжджати на виклики до хворих, у яких є гарячка і температура тіла більше 38 градусів", — розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Водночас вона акцентувала, що лікарі не матимуть спеціального одягу — це не потрібно, адже вони знають своїх пацієнтів. Однак, якщо такий пацієнт повернувся з-за кордону або ж контактував з такими людьми, і в нього виникла гарячка, тоді на виклик їхатиме спеціальна бригада лікарів у спеціальних захисних костюмах.

Нагадаємо, на "Гарячій лінії міста Львова" буде окремий канал, куди люди зможуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію про коронавірусу. У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу.

Задля того, щоб забезпечити унеможливлення потрапляння вірусу на територію Львівщини прикордонники здійснюють термометрію у пунктах пропуску. Вимірювання температури проводять для ста відсотків тих, хто в’їжджає в країну. У разі відмови прикордонники мають право не проводити паспортний контроль.

Крім того, у Львові встановлять антисептики для профілактики коронавірусу. Засоби для гігієни рук будуть у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах, транспорті.


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