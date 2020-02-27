Антикорупційний суд залишив в силі розмір застави для екснардепа Дубового

Колегія суддів палати Вищого антикорупційного суду рішенням від 27 лютого відмовила адвокатам колишнього народного депутата Олександра Дубового в задоволенні апеляційної скарги про скасування застави розміром 15,76 млн гривень

Фото: ЦПК

Колегія суддів палати Вищого антикорупційного суду рішенням від 27 лютого відмовила адвокатам колишнього народного депутата Олександра Дубового в задоволенні апеляційної скарги про скасування застави розміром 15,76 млн гривень

Про це з посиланням на LB.ua передає RegioNews.

Також захист просив не застосовувати щодо колишнього депутата жодних інших запобіжних заходів, однак прокурор САП Валентин Мусіяка заявив, що запобіжний захід залишено без змін.

Як відомо, 31 січня суд визначив Дубовому 15,76 млн гривень застави і 3 лютого ця сума була внесена.

Під час судового засідання адвокати намагалися довести непомірність застави, посилалися на вирок Малиновського суду Одеси, який виправдав іншого фігуранта справи Генадія Труханова та інших фігурантів, а також намагалися оскаржити результати проведених в 2007 році обшуків, але судді залишили апеляцію без задоволення.

За версією слідства, Дубовой - організатор та ініціатор корупційної афери по заволодінню 92 мільйонами гривень шляхом купівлі одеського заводу-банкрута "Краян" за свідомо завищеною вартістю в два рази.

За словами прокурора, саме Дубовой звернувся до мера Одеси Генадія Труханова і переконав його вступити в змову, ввести в оману депутатів міськради і провернути корупційну схему.

Також в якості підозрюваних в цій справі фігурують колишній депутат Кілійської районної ради Одеської області Анатолій Коломієць, депутат Одеської обласної ради Олег Бабенко і помічниця мера Одеси Генадія Труханова Олена Попова.