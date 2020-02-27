В Україні з'являться єдині правила дорожніх тендерів

"Укравтодор" готує методику підготовки і проведення тендерів на ремонт і будівництво доріг, яка дозволить встановити єдині правила для всіх замовників та учасників дорожнього будівництва, а також позбутися так званих "тендерних тролів" і корупції

Фото: facebook/CoastalRoadRepair

"Укравтодор" готує методику підготовки і проведення тендерів на ремонт і будівництво доріг, яка дозволить встановити єдині правила для всіх замовників та учасників дорожнього будівництва, а також позбутися так званих "тендерних тролів" і корупції

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю ZN.ua розповів президент Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський.

"Вражає, але незважаючи на освоєння щорічно мільярдів гривень на дорожнє будівництво, у нас до сих пір немає чіткої методики проведення закупівель в дорожній галузі, яка стандартизувала б і набори документів, і вимоги до замовників і учасників", - сказав він, зазначивши, що на це неодноразово вказували міжнародні партнери, постійно вписуючи цей пункт в рекомендації щодо підвищення ефективності галузі.

За словами Сиротинська, потрібно на законодавчому рівні закріпити чітке визначення понять "дискримінації" і "аналогічності" та інших, які використовуються "тролями" (компанії, які подають багато необгрунтованих скарг в Антимонопольний комітет і зривають тендери - ред.) для зриву тендерів. А також встановити стримуючий фактор - відповідальність учасників за порушення вимог законодавства і зрив тендерних процесів.

На його думку, нова методика "Укравтодору" створить єдиний підхід щодо способів підтвердження відповідності учасників тендерів кваліфікаційним критеріям всієї дорожньої галузі. "Його зараз немає, кожен замовник виписує вимоги як вміє. А це - благодатний грунт для вирощування "тролів" і корупції. Ми ж розуміємо, що неможливо розгорнути масштабне будівництво доріг, коли на ринку таких "тролів"десятки", - зазначив Сиротинський.

Також він додав, що документ дозволить позбутися в тендерній документації від умов, виписаних під конкретних учасників. "Замість цього з'являться цілком прозорі обов'язкові вимоги, такі як наявність вимірювальної лабораторії, здатної виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; наявність сертифіката на систему якості ISO (ДСТУ) 9001; наявність транспортної схеми та інше", - пояснив президент НАДУ.

"Крім того, з'явиться прийнятий в світі принцип "проектування-будівництво-обслуговування", коли всі роботи, починаючи з проектування, будівництва і експлуатації буде виконувати одна організація. Такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики і загальні витрати як на власне ремонт/будівництво, так і на подальше гарантійне обслуговування. За такої моделі реалізуються проекти міжнародних фінансових організацій (МБРР, ЄБРР, СІБ) в європейських країнах, в тому числі, і в Україні. Але, на жаль, процедура не імплементована до вітчизняного законодавства", - підкреслив експерт.