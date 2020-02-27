В Луганській області гвардійці затримали жінку, підозрювану в співпраці з боєвиками

В Луганській області нацгвардійці затримали жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройний формувань Російської Федерації

Фото: НГУ

В Луганській області нацгвардійці затримали жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройний формувань Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу угруповання НГУ в ОТУ "Північ".

Мешканка Успенки Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру. Тепер їй інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".

Мінімальна санкція від двох років, максимальна – до п’ятнадцяти. Полегшити свою участь правопорушниця могла б лише у разі, якби добровільно вийшла з такого формування та повідомила про його існування органам влади. Але цього, наразі, не сталося.