Голос" придумав, як повернути Крим і Донбас
Як повідомляє RegioNews із посиланням на сайт партії, документ з'явився тому що нинішні Мінські угоди не вирішують питання українського суверенітету, а скоріше розмивають його.
"Це план для обговорення. В ньому багато чого можна змінювати, тому що фінальний план має підтримати також більшість експертів, яким вірить українське суспільство... Але це план, заснований на фундаментальному принципі: збереженні українських життів. Ми назвали його "Стратегія холодної деокупації" - холодної, тому що маємо надію, що саме у такий спосіб, без гарячої фази, ми можемо наблизитись до розв’язання складної проблеми - відновлення територіальної цілісності України в повному обсязі", - заявив глава партії Святослав Вакарчук.
Згідно з планом, на його реалізацію піде близько 7 років (в кращому випадку - чотири роки). По закінченню цього часу в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні відбудуться перші місцеві вибори.
Так, план складається з восьми етапів:
1. Довгострокове припинення вогню.
2. Після піврічного перемир'я повинно початися створення демілітаризованої зони глибиною 2,5 км із залученням міжнародної поліцейської місії під егідою ОБСЄ.
3. Ще за рік повинен початися процес роззброєння.
4. Через рік, після успішного завершення процесу виведення важкого озброєння і бронетехніки з окупованих територій, можна буде приступити до створення передумов процесу деокупацію Донбасу. Цей етап передбачає подготовку створення тимчасової міжнародної адміністрації (ТМА), а також остаточну демілітаризацію.
5. Термін роботи тимчасової міжнародної адміністрації - не менш року. Вона замінить квазідержавні структури окупаційного режиму. В цей час повинні бути узгоджені умови, порядок і терміни передачі контролю за неконтрольованими ділянками українсько-російського кордону; умови амністії бойовиків.
6. На наступному етапі окуповані райони не менше ніж на 1 рік перейдуть під контроль тимчасових українських адміністрацій, а на кордон повернуться співробітники Державної прикордонної служби.
7. У разі виконання всіх попередніх домовленостей, але не раніше ніж через рік, за погодженням з РНБО можливо буде проведення місцевих виборів.
8. Розширення "нормандської четвірки" до "шістки" за рахунок США і Великобританії. Разом вони повинні будуть запровадити стратегію деокупацію і реінтеграції Криму.
- 15:50 27 лютого Антикорупційний суд залишив в силі розмір застави для екснардепа Дубового
- 15:38 27 лютого В Україні з'являться єдині правила дорожніх тендерів
- 15:36 27 лютого Секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна
- 15:30 27 лютого Шість столичних лікарень готові приймати хворих на коронавірус
- 15:26 27 лютого В Луганській області гвардійці затримали жінку, підозрювану в співпраці з боєвиками
- 15:20 27 лютого У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство