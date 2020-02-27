Голос" придумав, як повернути Крим і Донбас

Українська партія "Голос" представила 27 лютого план по деокупації Криму і Донбасу

Фото: goloszmin.org

Українська партія "Голос" представила 27 лютого план по деокупації Криму і Донбасу

Як повідомляє RegioNews із посиланням на сайт партії, документ з'явився тому що нинішні Мінські угоди не вирішують питання українського суверенітету, а скоріше розмивають його.

"Це план для обговорення. В ньому багато чого можна змінювати, тому що фінальний план має підтримати також більшість експертів, яким вірить українське суспільство... Але це план, заснований на фундаментальному принципі: збереженні українських життів. Ми назвали його "Стратегія холодної деокупації" - холодної, тому що маємо надію, що саме у такий спосіб, без гарячої фази, ми можемо наблизитись до розв’язання складної проблеми - відновлення територіальної цілісності України в повному обсязі", - заявив глава партії Святослав Вакарчук.

Згідно з планом, на його реалізацію піде близько 7 років (в кращому випадку - чотири роки). По закінченню цього часу в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні відбудуться перші місцеві вибори.

Так, план складається з восьми етапів:

1. Довгострокове припинення вогню.

2. Після піврічного перемир'я повинно початися створення демілітаризованої зони глибиною 2,5 км із залученням міжнародної поліцейської місії під егідою ОБСЄ.

3. Ще за рік повинен початися процес роззброєння.

4. Через рік, після успішного завершення процесу виведення важкого озброєння і бронетехніки з окупованих територій, можна буде приступити до створення передумов процесу деокупацію Донбасу. Цей етап передбачає подготовку створення тимчасової міжнародної адміністрації (ТМА), а також остаточну демілітаризацію.

5. Термін роботи тимчасової міжнародної адміністрації - не менш року. Вона замінить квазідержавні структури окупаційного режиму. В цей час повинні бути узгоджені умови, порядок і терміни передачі контролю за неконтрольованими ділянками українсько-російського кордону; умови амністії бойовиків.

6. На наступному етапі окуповані райони не менше ніж на 1 рік перейдуть під контроль тимчасових українських адміністрацій, а на кордон повернуться співробітники Державної прикордонної служби.

7. У разі виконання всіх попередніх домовленостей, але не раніше ніж через рік, за погодженням з РНБО можливо буде проведення місцевих виборів.

8. Розширення "нормандської четвірки" до "шістки" за рахунок США і Великобританії. Разом вони повинні будуть запровадити стратегію деокупацію і реінтеграції Криму.