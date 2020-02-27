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27 лютого 2020, 15:04 3

У Києві з дитбудинку вкрали трирічну дівчинку

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27 лютого 2020, 15:04 3
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27 лютого в Києві пропала трирічна Анжела Туманян. Дитину з дитячого будинку, який знаходиться на вулиці Кубанській України, вивела жінка. Співробітники поліції займаються розшуком зниклої
27 лютого в Києві пропала трирічна Анжела Туманян. Дитину з дитячого будинку, який знаходиться на вулиці Кубанській України, вивела жінка. Співробітники поліції займаються розшуком зниклої

Про це Інформатору повідомили власні джерела в правоохоронних органах, пише RegioNews.

Дівчинку з дитбудинку вкрала її біологічна мати.

Про те, що трапилося в поліцію повідомила старша по дитячому будинку.

З'ясувалося, що Євгенія Туманян, так звуть матір дівчинки, віддала доньку в дитячий будинок три роки тому.

27 лютого вона прийшла і забрала дитину в невідомому напрямку без будь-яких документів. Правоохоронці займаються пошуком дівчинки і жінки.

Анжела була одягнена в сіру кофту з білим флисом, джинсовий сарафан. Була без верхнього одягу.

Євгенія була одягнена в темну куртку і чорну шапку з бубоном. Носить окуляри для зору.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини і жінки, повідомте за телефоном спецлінії поліції "102".


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