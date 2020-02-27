У Києві з дитбудинку вкрали трирічну дівчинку
Про це Інформатору повідомили власні джерела в правоохоронних органах, пише RegioNews.
Дівчинку з дитбудинку вкрала її біологічна мати.
Про те, що трапилося в поліцію повідомила старша по дитячому будинку.
З'ясувалося, що Євгенія Туманян, так звуть матір дівчинки, віддала доньку в дитячий будинок три роки тому.
27 лютого вона прийшла і забрала дитину в невідомому напрямку без будь-яких документів. Правоохоронці займаються пошуком дівчинки і жінки.
Анжела була одягнена в сіру кофту з білим флисом, джинсовий сарафан. Була без верхнього одягу.
Євгенія була одягнена в темну куртку і чорну шапку з бубоном. Носить окуляри для зору.
При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини і жінки, повідомте за телефоном спецлінії поліції "102".
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