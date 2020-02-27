Українцям заборгували зарплат на 3 млрд гривень

Станом на 1 січня 2020 року сума заборгованості по виплаті зарплат в Україні склала 3,03 мільярди гривень

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Станом на 1 січня 2020 року сума заборгованості по виплаті зарплат в Україні склала 3,03 мільярди гривень

Про це в Facebook повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денисова, передає RegioNews.

"Станом на 1 січня цього року заборгованість із зарплати становила 3,03 млрд гривень. У 2019 році Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини отримав майже 7 тис звернень від громадян про порушення їх соціально-економічних прав", — повідомила Денисова.

За її словами, найчастіше українці скаржаться на борги із заробітніх плат , несвоєчасні виплати за лікарняними, затримку інших видів фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

"За даними Мінекономрозвитку з 28,5 млн працездатного населення України офіційно працевлаштовані тільки 12,8 млн", — повідомила Денисова.

Вона додала, що виплата зарплат "у конвертах" та незадекларована праця також набула значних масштабів.

Як стало відомо раніше, у Черкаській області виникли проблеми із виплатою заробітної плати лікарям. У найближчий час працівників Черкаського тубдиспансеру можуть скоротити - заклад не має коштів, аби виплачувати медикам заробітну плату.