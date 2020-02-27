Київський суд відпустив під домашній арешт організатора ОЗГ
Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі Київської області, пише RegioNews.
Суд дозволив вийти під домашній арешт затриманого організатора злочинної збройного угруповання, яке вчинило мінімум п'ять розбійних нападів.
Правоохоронці нагадали, що в кінці січня затримали членів ОЗГ під час розслідування низки пограбувань, під час яких страждали люди, в тому числі діти і пенсіонери.
Серед затриманих виявився чоловік, який вже відсидів термін за розбійні напади і бандитизм. Після пред'явлення підозри всім учасникам угруповання суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на місяць без права внесення застави.
Незважаючи на тяжкість злочинів, незаконне напад зі зброєю і цинічні дії, київський суддя змінив запобіжний захід. Організатора ОПГ відпустили під домашній арешт, а двом іншим підозрюваним дозволив вийти під заставу, яка в 10 разів менша, ніж сума награбованого.
У поліції підкреслили, що такі судові рішення ставлять під загрозу життя потерпілих і свідків, а також дозволяють вільно на них впливати в своїх цілях.
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