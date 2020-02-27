Папа Римський скасовує зустрічі, в нього кашель та нежить
Про це в четвер, 27 лютого повідомило видання Associated Press, передає RegioNews.
У Ватикані зазначили, що у 83-річного понтифіка було "незначне нездужання", однак не повідомляють з чим воно пов'язане. Понтифік повернеться до виконання обов'язків згодом.
У Франциска останнім часом був напружений графік, і повідомлялося, що минулого дня під час меси в нього був кашель та нежить. Франциск повинен був поїхати до базиліки Святого Іоанна Латеранського по всьому місту, щоб зустрітися з римським духовенством і відсвяткувати покаяльну Месу на початку Великого посту.
Нагадаємо, в Італії зафіксовано один із перших у Європі спалах коронавірусу. В країні посилені заходи безпеки, міста в північних провінціях закрили на карантин, а громадські заходи скасовані по всій Італії, в тому числі Венеціанський карнавал.
26 лютого ВООЗ вперше зафіксувала за межами Китаю більшу кількість нових заражень на коронавірус, ніж в самій країні. Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.
27 лютого в Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусів. Інфікованою виявилася 26-річна дівчина з Кремони.
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