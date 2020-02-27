У Чернігові депутати виступили проти введення ринку землі

Депутати Чернігівської міськради звернулися до президента та Верховної Ради щодо зняття з розгляду усіх законопроєктів про запровадження ринку землі та проведення Всеукраїнського референдуму

Фото із сайту Чернігівської міської ради

Депутати Чернігівської міськради звернулися до президента та Верховної Ради щодо зняття з розгляду усіх законопроєктів про запровадження ринку землі та проведення Всеукраїнського референдуму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міську раду.

Сьогодні, 27 лютого, депутати одноголосно підтримали це звернення на засіданні 52-ї сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання.

У тексті звернення йдеться, що єдиним джерелом влади в Україні є народ і саме він має вирішувати ключові питання життя країни. Відкриття ринку землі матиме фундаментальні наслідки не лише для сучасного, а й для майбутнього покоління українців. Саме тому питання, яке визначає подальшу долю країни, має вирішуватися виключно на Всеукраїнському референдумі.

"Нам, українцям, потрібний суспільний консенсус, щоб розв’язати гострий соціально-політичний конфлікт, який виник на тлі запропонованої урядом моделі обігу земель. Досягнути цього консенсусу можна лише шляхом широкого суспільного діалогу. Нам потрібна єдина національна програма реформування земельних відносин в Україні, котра стала б корисною цілому суспільству, а не окремим його верствам", - наголошується в зверненні.

Для цього необхідно створити власну модель економічних та соціальних відносин - власними силами і у власних інтересах, спираючись на досвід наших успішних сусідів - країн ЄС.

Земельна реформа повинна відбуватися винятково на конституційних засадах, зокрема з метою забезпечення права власності українського народу на землю (ст. 13 Конституція України) та її охорони як національного багатства (ст. 14 Конституція України).

"З неприємністю констатуємо, що звернення до Уряду, Парламенту та Президента, які приймалися нашою місцевою радою, були проігноровані, а скандальні законопроєкти, попри супротив суспільства, нині розглядаються у Парламенті. Закликаємо зняти з розгляду усі законопроєкти про запровадження ринку землі в Україні та провести Всеукраїнський референдум", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, новим депутатом Чернігівської міської ради від міської організації політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" став Козирєв Віталій Анатолійович. Його представили на сьогоднішньому засіданні.