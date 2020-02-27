Забрали фінансування та приміщення: херсонські бібліотекарі влаштували акцію протесту

У Херсоні на акцію протесту перед будівлею міськради вийшли бібліотекарі та жителі міста, невдоволені скороченням фінансування закладів на чотири мільйони гривень і тим, що під приватизацію потрапили два приміщення

Фото: Укрінформ

У Херсоні на акцію протесту перед будівлею міськради вийшли бібліотекарі та жителі міста, невдоволені скороченням фінансування закладів на чотири мільйони гривень і тим, що під приватизацію потрапили два приміщення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ. Учасники акції на вулиці вигукували: "Не порушуйте наші права!", "Бібліотеки - майбутнє!", "Рятуймо бібліотеки", "Не продавайте бібліотеки!". "Бібліотекарі зібралися на мирну акцію, щоб відстояти свої права. Міська влада порушила низку законів, серед яких Закони України "Про працю", "Про бібліотечну справу". Також бібліотекарі відстоюють свої приміщення, бо якимось чином два з них потрапили під приватизацію. Бібліотекарі хочуть розказати депутатам, що інформація про те, що вони начебто працюють неякісно та неефективно – то фейк. Вони надають цифри і розкажуть, наскільки їх робота важлива сьогодні в обласному центрі, наближеному до окупованого Криму", - прокоментувала ситуацію журналіст Євгенія Вірлич. Вони позиваються з тим, щоб було скасовано рішення Херсонської міської ради про приватизацію об'єктів комунального майна та зняття 4 млн грн на зарплати бібліотекарям. В свою чергу Міністерство культури, молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ, щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими.

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