14:40  27 лютого
Крим - це Україна: США ніколи не визнають російську анексію
09:04  27 лютого
Усі евакуйовані у Нові Санжари здорові - Данілов
08:12  27 лютого
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ОС під Мар'їнкою та Авдіївкою
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2020, 14:23 4

Забрали фінансування та приміщення: херсонські бібліотекарі влаштували акцію протесту

Читайте также
на русском языке
27 лютого 2020, 14:23 4
Читайте также на русском языке
У Херсоні на акцію протесту перед будівлею міськради вийшли бібліотекарі та жителі міста, невдоволені скороченням фінансування закладів на чотири мільйони гривень і тим, що під приватизацію потрапили два приміщення
Фото: Укрінформ
У Херсоні на акцію протесту перед будівлею міськради вийшли бібліотекарі та жителі міста, невдоволені скороченням фінансування закладів на чотири мільйони гривень і тим, що під приватизацію потрапили два приміщення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Учасники акції на вулиці вигукували: "Не порушуйте наші права!", "Бібліотеки - майбутнє!", "Рятуймо бібліотеки", "Не продавайте бібліотеки!".

"Бібліотекарі зібралися на мирну акцію, щоб відстояти свої права. Міська влада порушила низку законів, серед яких Закони України "Про працю", "Про бібліотечну справу". Також бібліотекарі відстоюють свої приміщення, бо якимось чином два з них потрапили під приватизацію. Бібліотекарі хочуть розказати депутатам, що інформація про те, що вони начебто працюють неякісно та неефективно – то фейк. Вони надають цифри і розкажуть, наскільки їх робота важлива сьогодні в обласному центрі, наближеному до окупованого Криму", - прокоментувала ситуацію журналіст Євгенія Вірлич.

Вони позиваються з тим, щоб було скасовано рішення Херсонської міської ради про приватизацію об'єктів комунального майна та зняття 4 млн грн на зарплати бібліотекарям.

В свою чергу Міністерство культури, молоді та спорту обурене інформацією, яка поширюється у ЗМІ, щодо ліквідації комунальних публічних бібліотек для дорослих та дітей м. Херсона і вважає такі рішення неприпустимими.


митинг Херсон
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
22 лютого 2020, 19:22
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Денис Казанський
Андрій Романенко
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Козицький Максим Зіновійович
Голова Львівської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »