Самопідпал на Банковій: у Зеленського розповіли про стан потерпілого
Як передає RegioNews, про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель "Українській правді".
"Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні. Чоловік веде себе активно, говорить. Опіки не загрожують життю, йому роблять всі необхідні процедури для якнайшвидшого одужання", - сказала вона.
Також Мендель повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити потерпілий Олександр Бурлаков (земельні паї ГСП "Луч" ВАТ "Білопільський машинобудівний завод") Офіс президента України направив запит до Національної поліцію і Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням в межах компетенції розглянути порушені заявником питання.
При наявності підстав відповідальних осіб просять вжити заходів реагування та про результати повідомити заявника і в Офіс президента.
Також Офіс президента звернувся до Сумської облдержадміністрації з проханням всебічно розглянути звернення Бурлакова, і в разі виявлення порушення його прав вжити заходів до їх відновлення.
Нагадаємо, 26 лютого під час протесту медиків під будівлею Офісу президента України чоловік вчинив самопідпал. Згодом повідомлялося, що стан чоловіка важкий. Попереду у чоловіка операції з пересадки шкіри.
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