У Харкові не змогли звільнили першого заступника голови облради

Депутати Харківської обласної ради 27 лютого під час чергової сесії не підтримали рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника голови облради Віктора Коваленка

Фото: Скрін засідання Харківської облради

Депутати Харківської обласної ради 27 лютого під час чергової сесії не підтримали рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника голови облради Віктора Коваленка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

Голова Харківської облради Сергій Чернов зазначив, що питання ініціювали 48 депутатів облради. Чернов оголосив перерву в засідання для проведення лічильної комісії, однак із зали пролунали вигуки, що депутати мають обговорити питання, а потім уже починати процедуру голосування. Деякі депутати заявили, що профільна комісія не підтримала проект цього рішення. Незважаючи на це, голова облради попросив лічильну комісію розпочати роботу ще до того, як пройде обговорення.

Під час обговорення питання депутат Харківської облради від "Самопомочі" Дмитро Булах зазначив, що подання про зняття Коваленка було зроблене без жодної аргументації. Один із ініціаторів подання депутат Василь Кухар у відповідь зауважив, що питання, згідно регламенту, виноситься на розгляд, якщо подання ініціюють третина депутатів.

Депутат Тетяна Бідняк зробила заяву від фракції "Самопомочі". За її словами, депутати від фракції "Самопоміч" не будуть брати участь у голосуванні, оскільки під час обговорення проекту ініціатори жодним чином ніколи не аргументували своє рішення.

Депутат Руслан Дейнека додав, що депутати не розуміють суті претензій до Коваленка. Він попросив Коваленка пояснити депутатам, які до нього висловлювалися претензії. Він зазначив, що на комісіях не було жодного доповідача та жодного обговорення цього питання.

Депутати також просили заступника голови облради Володимира Скоробагача та голову облради Сергія Чернова озвучити аргументацію подання про відставку Коваленка. Скоробагач висловив жаль з того приводу, що "внесли в цю залу політичне рішення", оскільки "скоро будуть вибори". Водночас Скоробагач не виступив проти відставки Коваленка.

У свою чергу перший заступник додав, що до нього не було висловлено жодних претензій – ані усно, ані письмово. "Я вважаю, що це питання політичне, це не стосується моєї професійності. Для мене немає ніяких нових прикладів, ми вже проходили таке не один раз. Повторюю, що до мене ніяких претензій не було", - сказав він.

Депутати визначалися таємним голосуванням.

За підсумками таємного голосування за дострокове припинення повноважень Коваленка проголосували 52 депутати, проти – 12 депутатів, утрималися – 2 депутати, не голосували – 52 депутати. Визнані недійними 2 бюлетені. Рішення про відставку не прийнято.

Чернов запропонував "взяти до уваги" це голосування.