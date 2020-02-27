Чотири роки за екстремізм отримав у РФ колишній член громадської ради при Житомирській ОДА
Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Він буде відбувати покарання в колонії загального режиму з обмеженням права користування інтернетом та адміністрування груп протягом трьох років.
Пирожка визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 і ч. 2 ст. 205.2 КК Росії (організація та участь у діяльності екстремістської організації, виправдання терористичної діяльності). Як відомо, "Правий сектор" - заборонена в Росії організація як така, що вважається екстремістською.
Пирожок був затриманий 9 квітня 2019 року в Московському регіоні співробітниками ФСБ і МВС.
За версією російського слідства, у 2014 році Ігор Пирожок в Україні вступив в ряди "Правого сектора" під псевдонімом Роман Чирка, де нібито "для ведення партизанської війни проти Росії" створив загін "Хорти" (Борзі).
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