Чотири роки за екстремізм отримав у РФ колишній член громадської ради при Житомирській ОДА

Суд Російської Федерації засудив до чотирьох років колонії затриманого в Москві колишнього українського добровольця з "Правого сектора" Ігоря Пирожка

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Суд Російської Федерації засудив до чотирьох років колонії затриманого в Москві колишнього українського добровольця з "Правого сектора" Ігоря Пирожка

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Він буде відбувати покарання в колонії загального режиму з обмеженням права користування інтернетом та адміністрування груп протягом трьох років.

Пирожка визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 і ч. 2 ст. 205.2 КК Росії (організація та участь у діяльності екстремістської організації, виправдання терористичної діяльності). Як відомо, "Правий сектор" - заборонена в Росії організація як така, що вважається екстремістською.

Пирожок був затриманий 9 квітня 2019 року в Московському регіоні співробітниками ФСБ і МВС.

За версією російського слідства, у 2014 році Ігор Пирожок в Україні вступив в ряди "Правого сектора" під псевдонімом Роман Чирка, де нібито "для ведення партизанської війни проти Росії" створив загін "Хорти" (Борзі).