Без роботи і без зарплати: що сталося з вчителями на Черкащині
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело ТРК "ВіККА”.
Педколектив загальноосвітньої школи у Таганичах на чолі із директором залишився без грошей і без роботи - навчальний заклад розформували, а зарплату освітянам не виплатили. Усе через те, вважають педагоги, що у вересні 2019 року школу на баланс узяла новостворена Таганчанська ОТГ.
Спочатку школу намагалися перепрофілювати у ліцей, але наприкінці січня навчальний заклад остаточно ліквідували. Юридично колишня Таганчанська ЗОШ тепер ліцей із новим педагогічним колективом.
"Я проводила уроки, але на моє місце була прийнята людина. Ми з нею разом заходимо в одні двері, в один клас. Я проводжу урок, а ця людина просто сидить на уроці і отримує заробітну плату, - розповіла вчителька іноземної мови Юлія. Прізвища жінка попросила не називати.
Загалом посади втратили 13 чоловік на чолі з директором. Постраждалі вже подали цивільний позов про відновлення їх на посадах.
Тим часом у прокуратурі Черкаської області пояснили, що зараз тривають слідчі дії, слідчими і процесуальними прокурорами вживаються заходи, спрямовані на всебічне й повне дослідження вказаних вище фактів, в тому числі допиту свідків, призначення низки експертиз, зокрема судово-економічної, з метою встановлення точного розміру заборгованості із виплати заробітної плати.
Як стало відомо раніше, у Черкаській області також виникли проблеми із виплатою заробітної плати лікарям. У найближчий час працівників Черкаського тубдиспансеру можуть скоротити - заклад не має коштів, аби виплачувати медикам заробітну плату.
- 15:50 27 лютого Антикорупційний суд залишив в силі розмір застави для екснардепа Дубового
- 15:38 27 лютого В Україні з'являться єдині правила дорожніх тендерів
- 15:36 27 лютого Секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна
- 15:30 27 лютого Шість столичних лікарень готові приймати хворих на коронавірус
- 15:26 27 лютого В Луганській області гвардійці затримали жінку, підозрювану в співпраці з боєвиками
- 15:20 27 лютого У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство