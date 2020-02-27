Без роботи і без зарплати: що сталося з вчителями на Черкащині

Учителі навчального закладу у Таганичах Канівського району Черкаської області залишилися без грошових виплат і без роботи, справою зараз займається місцева прокуратура

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Учителі навчального закладу у Таганичах Канівського району Черкаської області залишилися без грошових виплат і без роботи, справою зараз займається місцева прокуратура

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело ТРК "ВіККА”.

Педколектив загальноосвітньої школи у Таганичах на чолі із директором залишився без грошей і без роботи - навчальний заклад розформували, а зарплату освітянам не виплатили. Усе через те, вважають педагоги, що у вересні 2019 року школу на баланс узяла новостворена Таганчанська ОТГ.

Спочатку школу намагалися перепрофілювати у ліцей, але наприкінці січня навчальний заклад остаточно ліквідували. Юридично колишня Таганчанська ЗОШ тепер ліцей із новим педагогічним колективом.

"Я проводила уроки, але на моє місце була прийнята людина. Ми з нею разом заходимо в одні двері, в один клас. Я проводжу урок, а ця людина просто сидить на уроці і отримує заробітну плату, - розповіла вчителька іноземної мови Юлія. Прізвища жінка попросила не називати.

Загалом посади втратили 13 чоловік на чолі з директором. Постраждалі вже подали цивільний позов про відновлення їх на посадах.

Тим часом у прокуратурі Черкаської області пояснили, що зараз тривають слідчі дії, слідчими і процесуальними прокурорами вживаються заходи, спрямовані на всебічне й повне дослідження вказаних вище фактів, в тому числі допиту свідків, призначення низки експертиз, зокрема судово-економічної, з метою встановлення точного розміру заборгованості із виплати заробітної плати.

Як стало відомо раніше, у Черкаській області також виникли проблеми із виплатою заробітної плати лікарям. У найближчий час працівників Черкаського тубдиспансеру можуть скоротити - заклад не має коштів, аби виплачувати медикам заробітну плату.