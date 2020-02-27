Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавірусу в країні

Фото: flickr/foo_biker92

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавірусу в країні

Як повідомляє з посиланням на місцеве видання Le Monde, про це він заявив під час відвідування паризької лікарні Pitie-Salpetriere, в якій раніше помер один із заражених на коронавірус.

"Перед нами криза, гряде епідемія. Наш обов'язок - протистояти їй найкращим чином", - сказав він.

При цьому Макрон запевнив, що держава надасть всю можливу підтримку медикам.

Нагадаємо, станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.

27 лютого в Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусів. Інфікованою виявилася 26-річна дівчина з Кремони.

Також випадки захворювання були виявлені і в інших європейських країнах: Польщі, Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.