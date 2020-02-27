Кличко назвав сараєм київський Палац спорту

На думку мера, на першому поверсі Палацу Спорту поганий запах з туалетів

На думку мера, на першому поверсі Палацу Спорту поганий запах з туалетів

Про це повідомляє Depo.Київ, пише RegioNews.

Сьогодні сесія Київради розглядає можливість взяти на баланс міста будівлю Національного цирку та Палацу спорту. Мовляв, Києву має бути соромно, що у місті є такі занедбані об'єкти. Тому влада столиці не проти перевести будівлю цирку та Палац Спорту на баланс міста.

У свою чергу Віталій Кличко відверто назвав Палац Спорту сараєм. "Там на першому поверсі тхне туалетами і соромно, коли в такий палац приїжджають зірки світового масштабу", - додав мер.

Додамо, що вранці в Києві "замінували" будівлю Палацу Спорту.