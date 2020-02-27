Кличко назвав сараєм київський Палац спорту
На думку мера, на першому поверсі Палацу Спорту поганий запах з туалетів
На думку мера, на першому поверсі Палацу Спорту поганий запах з туалетів
Про це повідомляє Depo.Київ, пише RegioNews.
Сьогодні сесія Київради розглядає можливість взяти на баланс міста будівлю Національного цирку та Палацу спорту. Мовляв, Києву має бути соромно, що у місті є такі занедбані об'єкти. Тому влада столиці не проти перевести будівлю цирку та Палац Спорту на баланс міста.
У свою чергу Віталій Кличко відверто назвав Палац Спорту сараєм. "Там на першому поверсі тхне туалетами і соромно, коли в такий палац приїжджають зірки світового масштабу", - додав мер.
Додамо, що вранці в Києві "замінували" будівлю Палацу Спорту.
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