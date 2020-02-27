Стало відомо, у скільки обійдеться карантин в Нових Санжарах

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Кабінет Міністрів України виділив 2,65 млн гривень на утримання евакуйованих з Китаю українських громадян, які перебувають в обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" Полтавської області
Фото: МВС
Кабінет Міністрів України виділив 2,65 млн гривень на утримання евакуйованих з Китаю українських громадян, які перебувають в обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" Полтавської області

Про це заявила прес-секретарка прем'єр-міністра Олексія Гончарука Діана Давитян у коментарі Українським Новинам, передає RegioNews.

Вона повідомила, що дане розпорядження Кабінетом Міністрів було прийняте під час позачергового засідання 17 лютого.

"2,65 млн гривень були затверджені 17 лютого розпорядженням. Це на утримання людей", - зазначила вона.

Нагадаємо, що 20 лютого 2020 року 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари” на Полтавщині. А наприкінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19.


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