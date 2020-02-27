У полонених в РФ і Криму українців погіршився стан здоров'я - Денисова

У незаконно утримуваних на території окупованого Криму та у Росії громадян України Едема Смаілова та Шабана Умерова суттєво погіршився стан здоров’я

Фото: facebook/denisovaombudsman

У незаконно утримуваних на території окупованого Криму та у Росії громадян України Едема Смаілова та Шабана Умерова суттєво погіршився стан здоров’я

Як передає RegioNews, про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Шабан Умеров, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" і має хронічні проблеми з серцем, скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюються у вечірній час.

"Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця", - написала вона.

У свою чергу, у Едема Смаілова, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", через неналежні умови тримання загострився хронічний гайморит.

"Водночас адміністрацією пенітенціарної установи ігноруються неодноразові звернення нашого співгромадянина щодо надання окуляр для зору", - додала Денисова.

Через це омбудсмен вимагає від російської колеги "належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів з метою їх відновлення".

"Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу", - написала вона.

Крім того, Денисова попросила представників міжнародних правозахисних організацій та місій вжити дієвих заходів задля відновлення прав незаконно утримуваних громадян України та не допускати їх порушення.