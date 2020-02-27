У полонених в РФ і Криму українців погіршився стан здоров'я - Денисова
Як передає RegioNews, про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, Шабан Умеров, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" і має хронічні проблеми з серцем, скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюються у вечірній час.
"Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне захворювання серця", - написала вона.
У свою чергу, у Едема Смаілова, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", через неналежні умови тримання загострився хронічний гайморит.
"Водночас адміністрацією пенітенціарної установи ігноруються неодноразові звернення нашого співгромадянина щодо надання окуляр для зору", - додала Денисова.
Через це омбудсмен вимагає від російської колеги "належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів з метою їх відновлення".
"Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу", - написала вона.
Крім того, Денисова попросила представників міжнародних правозахисних організацій та місій вжити дієвих заходів задля відновлення прав незаконно утримуваних громадян України та не допускати їх порушення.
- 15:50 27 лютого Антикорупційний суд залишив в силі розмір застави для екснардепа Дубового
- 15:38 27 лютого В Україні з'являться єдині правила дорожніх тендерів
- 15:36 27 лютого Секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна
- 15:30 27 лютого Шість столичних лікарень готові приймати хворих на коронавірус
- 15:26 27 лютого В Луганській області гвардійці затримали жінку, підозрювану в співпраці з боєвиками
- 15:20 27 лютого У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство