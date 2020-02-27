У київському готелі Hilton хочуть відкрити два легальні казино

Законопроект про легалізацію грального бізнесу чекає на голосування у другому читанні

Законопроект про легалізацію грального бізнесу чекає на голосування у другому читанні

Про це у коментарі The Page розповів співвласник готелю і співзасновник медіагрупи "1+1" Борис Фуксман, пише RegioNews.

За його словами, площа казино першого буде близько тисячі квадратних метрів. Інвестиції в устаткування, за попередніми оцінками, складуть 20-25 млн доларів.

Фуксман уточнив, що є ще проект підземного казино в Hilton Kyiv, площа якого складе 2 тисячі кв.м. У його будівництво планують вкласти 5 млн доларів, а у скільки обійдеться обладнання поки невідомо.

П’ятизірковий готель у Києві міжнародної мережі Hilton відкрили у 2014 році. Девелопер комплексу — компанія St. Sophia Homes, якій належить 50% акцій, ще по 25% належать Борису Фуксману й Олександру Роднянському.