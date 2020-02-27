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27 лютого 2020, 13:33 2

У київському готелі Hilton хочуть відкрити два легальні казино

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27 лютого 2020, 13:33 2
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Про це у коментарі The Page розповів співвласник готелю і співзасновник медіагрупи "1+1" Борис Фуксман, пише RegioNews.

За його словами, площа казино першого буде близько тисячі квадратних метрів. Інвестиції в устаткування, за попередніми оцінками, складуть 20-25 млн доларів.

Фуксман уточнив, що є ще проект підземного казино в Hilton Kyiv, площа якого складе 2 тисячі кв.м. У його будівництво планують вкласти 5 млн доларів, а у скільки обійдеться обладнання поки невідомо.

П’ятизірковий готель у Києві міжнародної мережі Hilton відкрили у 2014 році. Девелопер комплексу — компанія St. Sophia Homes, якій належить 50% акцій, ще по 25% належать Борису Фуксману й Олександру Роднянському.


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