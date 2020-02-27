Суд визнав невинними київських митників у "справі Курченко"
Вирок суду опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.
Митників підозрювали у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, інспектори митного пункту Святошин Київської митниці в 2014 році не вжили заходів після виявлення порушення митного законодавства і оформляли декларації про вивезення палива на Південну митницю при його фактичній відсутності.
"Внаслідок злочинних дій вантаж до пункту митного призначення - Південної митниці не прибув, митний режим товарів змінений не був, що спричинило ненадходження до державного бюджету України 25 млн 702 тис 539 грн обов'язкових платежів", - сказано в матеріалах справи.
Під час слухання кримінальної справи у суду виникли сумніви як по звинуваченню в цілому, так і по окремим обставинам звинувачення. Суд не побачив складу злочинів, які інкримінуються обвинуваченим, визнавши їх невинними.
Нагадаємо, "справа Курченко" - незаконна схема продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яке реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена Сергія Курченко.
У грудні 2019 року затримано посадову особу податкової міліції, яка з 2012 по 2014 роки сприяла учасникам злочинної схеми уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, міліціонер в митницях 8 областей вилучав оригінали документів на ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесменові-втікачеві.
Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.
На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалося встановити нові факти угод з нафтопродуктами і фігурантів злочинної схеми.
12 лютого, прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці і капітану судна.
Встановлено, що посадові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесменові підприємствами від сплати податків.
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