Суд визнав невинними київських митників у "справі Курченко"

Кагарлицький районний суд Київської області виправдав двох колишніх співробітників Київської митниці у справі про причетність до махінацій з нафтопродуктами, відомими як "схеми Курченко"

Фото: zik.ua

Кагарлицький районний суд Київської області виправдав двох колишніх співробітників Київської митниці у справі про причетність до махінацій з нафтопродуктами, відомими як "схеми Курченко"

Вирок суду опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Митників підозрювали у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, інспектори митного пункту Святошин Київської митниці в 2014 році не вжили заходів після виявлення порушення митного законодавства і оформляли декларації про вивезення палива на Південну митницю при його фактичній відсутності.

"Внаслідок злочинних дій вантаж до пункту митного призначення - Південної митниці не прибув, митний режим товарів змінений не був, що спричинило ненадходження до державного бюджету України 25 млн 702 тис 539 грн обов'язкових платежів", - сказано в матеріалах справи.

Під час слухання кримінальної справи у суду виникли сумніви як по звинуваченню в цілому, так і по окремим обставинам звинувачення. Суд не побачив складу злочинів, які інкримінуються обвинуваченим, визнавши їх невинними.

Нагадаємо, "справа Курченко" - незаконна схема продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яке реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена Сергія Курченко.

У грудні 2019 року затримано посадову особу податкової міліції, яка з 2012 по 2014 роки сприяла учасникам злочинної схеми уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, міліціонер в митницях 8 областей вилучав оригінали документів на ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесменові-втікачеві.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.

На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалося встановити нові факти угод з нафтопродуктами і фігурантів злочинної схеми.

12 лютого, прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці і капітану судна.

Встановлено, що посадові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесменові підприємствами від сплати податків.