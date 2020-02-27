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27 лютого 2020, 13:20 2

Суд визнав невинними київських митників у "справі Курченко"

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27 лютого 2020, 13:20 2
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Кагарлицький районний суд Київської області виправдав двох колишніх співробітників Київської митниці у справі про причетність до махінацій з нафтопродуктами, відомими як "схеми Курченко"
Фото: zik.ua
Кагарлицький районний суд Київської області виправдав двох колишніх співробітників Київської митниці у справі про причетність до махінацій з нафтопродуктами, відомими як "схеми Курченко"

Вирок суду опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Митників підозрювали у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, інспектори митного пункту Святошин Київської митниці в 2014 році не вжили заходів після виявлення порушення митного законодавства і оформляли декларації про вивезення палива на Південну митницю при його фактичній відсутності.

"Внаслідок злочинних дій вантаж до пункту митного призначення - Південної митниці не прибув, митний режим товарів змінений не був, що спричинило ненадходження до державного бюджету України 25 млн 702 тис 539 грн обов'язкових платежів", - сказано в матеріалах справи.

Під час слухання кримінальної справи у суду виникли сумніви як по звинуваченню в цілому, так і по окремим обставинам звинувачення. Суд не побачив складу злочинів, які інкримінуються обвинуваченим, визнавши їх невинними.

Нагадаємо, "справа Курченко" - незаконна схема продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яке реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена Сергія Курченко.

У грудні 2019 року затримано посадову особу податкової міліції, яка з 2012 по 2014 роки сприяла учасникам злочинної схеми уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, міліціонер в митницях 8 областей вилучав оригінали документів на ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесменові-втікачеві.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО.

На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалося встановити нові факти угод з нафтопродуктами і фігурантів злочинної схеми.
12 лютого, прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці і капітану судна.

Встановлено, що посадові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесменові підприємствами від сплати податків.


Сергей Курченко
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