В Івано-Франківську придбали 12 нових тролейбусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в facebook.
"Сьогодні була зустріч з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. Зустрічались в тролейбусному депо КП "Електроавтовтранс". Там було представлено 12 тролейбусів, які закупили за надані кредитні кошти ЄБРР.
Закуплені низькопідлогові тролейбуси сподобались франківчанам, бо відповідають головній вимозі – доступності. Вони є потрібними для людей з особливими потребами", - пише мер.
Усі тролейбуси мають можливість аварійного автономного ходу без підключення до електромережі та споживають на 30% менше електроенергії. А також особливістю тролейбусів є те, що їхній кузов виготовлений з фінської низьколегованої нержавійної сталі, яка гарантує кузову тривалий термін експлуатації, що є безперечною їхньою перевагою.
Також тролейбуси задля безпеки пасажирів оснащені камерами відеоспостереження.
Нагадаємо, що з березня в комунальному транспорті Івано-Франківська запрацює транспортна картка.
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