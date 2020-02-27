В Івано-Франківську придбали 12 нових тролейбусів

Тролейбуси відповідають головній вимозі – доступності, споживають на 30% менше електроенергії та оснащені камерами відеонагляду

Фото зі сторінки Руслана Марцінківа в facebook

Тролейбуси відповідають головній вимозі – доступності, споживають на 30% менше електроенергії та оснащені камерами відеонагляду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в facebook.

"Сьогодні була зустріч з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. Зустрічались в тролейбусному депо КП "Електроавтовтранс". Там було представлено 12 тролейбусів, які закупили за надані кредитні кошти ЄБРР.

Закуплені низькопідлогові тролейбуси сподобались франківчанам, бо відповідають головній вимозі – доступності. Вони є потрібними для людей з особливими потребами", - пише мер.

Усі тролейбуси мають можливість аварійного автономного ходу без підключення до електромережі та споживають на 30% менше електроенергії. А також особливістю тролейбусів є те, що їхній кузов виготовлений з фінської низьколегованої нержавійної сталі, яка гарантує кузову тривалий термін експлуатації, що є безперечною їхньою перевагою.

Також тролейбуси задля безпеки пасажирів оснащені камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, що з березня в комунальному транспорті Івано-Франківська запрацює транспортна картка.