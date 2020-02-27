У Сумській області оголосили траур у зв’язку з загибеллю військового на Донбасі

28 лютого у місті Шостка Сумської області оголошено днем трауру у зв’язку з загибеллю в зоні проведення операції Об’єднаних сил захисника України Дмитра Гриня – мешканця Шостки

Фото: Шосткинська міська рада

28 лютого у місті Шостка Сумської області оголошено днем трауру у зв’язку з загибеллю в зоні проведення операції Об’єднаних сил захисника України Дмитра Гриня – мешканця Шостки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Шосткинської міської ради.

На будівлях підприємств, установ, організацій міста буде приспущено Державний Прапор України з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності сказано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Зокрема, відмінили міське свято "Масляна", заплановане на 29 лютого.

Церемонія прощання з Дмитром Гринєм відбудеться 28 лютого.

Нагадаємо, 26 лютого на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої, загинув житель Шостки Дмитро Гринь, 1992 року народження.