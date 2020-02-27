У Сумській області оголосили траур у зв’язку з загибеллю військового на Донбасі
28 лютого у місті Шостка Сумської області оголошено днем трауру у зв’язку з загибеллю в зоні проведення операції Об’єднаних сил захисника України Дмитра Гриня – мешканця Шостки
28 лютого у місті Шостка Сумської області оголошено днем трауру у зв’язку з загибеллю в зоні проведення операції Об’єднаних сил захисника України Дмитра Гриня – мешканця Шостки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Шосткинської міської ради.
На будівлях підприємств, установ, організацій міста буде приспущено Державний Прапор України з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності сказано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Зокрема, відмінили міське свято "Масляна", заплановане на 29 лютого.
Церемонія прощання з Дмитром Гринєм відбудеться 28 лютого.
Нагадаємо, 26 лютого на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої, загинув житель Шостки Дмитро Гринь, 1992 року народження.
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