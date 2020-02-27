Україна увійшла в трійку лідерів країн по поставкам курятини в ЄС

У 2019 Україна експортувала до Євросоюзу 134 тисяч 262 тонн м'яса птиці, що дозволило нашій країні увійти в трійку провідних експортерів м'яса птиці в країни ЄС

Фото: foodnewsweek.ru

У 2019 Україна експортувала до Євросоюзу 134 тисяч 262 тонн м'яса птиці, що дозволило нашій країні увійти в трійку провідних експортерів м'яса птиці в країни ЄС

Як передає RegioNews із посиланням на дані Єврокомісії, це на 8,6% більше, ніж в 2018 році. Згідно з рейтингом, попереду України виявилися Бразилія і Таїланд, які протягом 2019 року експортували в ЄС 313,6 і 308,6 тисячі тонн м'яса птиці відповідно. Крім того, Україна стала третім за обсягом напрямком для експорту м'яса птиці з країн Євросоюзу. Так, в 2019 році європейські виробники експортували 178 тис. 619 тонн м'яса птиці в Україну, що на 0,3% більше, ніж роком раніше. Більш м'ясної продукції з ЄС було відправлено тільки в Гану і Філіппін. Нагадаємо, у лютому Європейська комісія відмовила у перегляді рішення про призупинення ввозу м'яса птиці з України в Євросоюз.

.